Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Resmen provokasyon! Türk bayrağını yırtan da çöpten çıkarıp paylaşım yapan da aynı kişi çıktı

Resmen provokasyon! Türk bayrağını yırtan da çöpten çıkarıp paylaşım yapan da aynı kişi çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayrağını çöp konteynerine atıp 'Vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar' şeklinde paylaşım yapan Yasin Türk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Resmen provokasyon! Türk bayrağını yırtan da çöpten çıkarıp paylaşım yapan da aynı kişi çıktı
Son Güncelleme:

Çerkezköy'de sosyal medya hesabından ‘Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar’ şeklinde paylaşım yapan Yasin Türk'ün bayrakları çöpe kendisinin attığı ortaya çıktı. Türk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanal medyada 'Türk bayrağı çöpe atıldı' paylaşımı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmada, bayrakları çöp konteynerine atan kişinin ilçede el arabası ile atık toplayan Y.T. olduğu tespit edildi. Y.T.’nin çöpteki bayrakları cep telefonu kamerası ile çekip, sanal medyada paylaştığı ve basın kuruluşlarına gönderdiği belirlendi. Y.T.'nin, “Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar” diyerek çöpteki bayrağı görüntüleyip paylaştığı tespit edildi.

Fonzi Sayan bu maddeden yargılanırsa mağdurlara tek tek geri ödeme yapacakFonzi Sayan bu maddeden yargılanırsa mağdurlara tek tek geri ödeme yapacak

Resmen provokasyon! Türk bayrağını yırtan da çöpten çıkarıp paylaşım yapan da aynı kişi çıktı - Resim : 2

"NİYE ÇEKİYORSUNUZ?"

Polis tarafından gözaltına alınan Y.T.’nin, 'Kasten yaralama' ve 'Narkotik madde kullanımı' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından adliyeye sevk edilen Y.T., görüntü alan gazetecilere, "Niye çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Kayıp Büşra bebek için yürek yakan iddia kardeşlerinden geldi: Babam, annemi döverken öldüKayıp Büşra bebek için yürek yakan iddia kardeşlerinden geldi: Babam, annemi döverken öldü

Resmen provokasyon! Türk bayrağını yırtan da çöpten çıkarıp paylaşım yapan da aynı kişi çıktı - Resim : 4

TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayrağını çöp konteynerine atıp, 'Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar' şeklinde paylaşım yaptığı belirlenen Yasin Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunu ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Türk, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tekirdağ Sosyal Medya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro