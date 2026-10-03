Resmen duyurdular: Kimliğini okutan doğrudan girecek! 81 ilde geçerli olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzekart uygulamasını tamamen tarihe karıştıracak ve herkesi yakından ilgilendiren dev bir karara imza attı.

Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerini kapsayan dijital dönüşüm projesiyle birlikte, artık müzelere girmek için vatandaşlar ayrı bir kart taşımak veya gişelerde uzun bilet kuyrukları beklemek zorunda kalmayacak

Süresi dolan Müzekartların yerini doğrudan cebimizdeki T.C. kimlik kartlarının alacağı bildirildi. Vatandaşlar e-Devlet ya da cep telefonlarındaki mobil uygulama üzerinden ödemesini yapıp kimliğini turnikeye okutarak içeri beklemeden girebilecek.

KİMLİĞİNİ OKUTAN DOĞRUDAN İÇERİ GİRİYOR

Yeni sistemle birlikte müze kapılarında saatlerce sıra bekleme çilesinin de bu uygulamayla tamamen rafa kalkacağı bildirildi. Cep telefonundan veya e-Devlet üzerinden saniyeler içinde ödemesini tamamlayan herkes, gişeyle hiç muhatap olmadan T.C. kimlik kartını turnikelerdeki okuyucuya bastığı gibi müziğe, tarihe ve sanata adım atacak.

Eski Müzekartı devam edenlerin haklarını kaybetmeyeceği ancak kart yenileme vakti geldiğinde sistemin otomatik olarak T.C. kimlik kartına tanımlanacağı bildirildi.

PROJENİN TAMAMLANACAĞI TARİH RESMEN AÇIKLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yaptığı son değerlendirme toplantısında projenin gidişatı ve takvimi masaya yatırıldı. Bakanlık, Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm müze ve ören yerlerini kapsayan bu dev kimlik entegrasyonunun 2026 yılının sonuna kadar tamamlamayı hedeflediğini bildirdi.