Rekor yağışlar bereket üstüne bereket getirdi: 148 bin ton ürün hasat edilecek

Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı'nda kış boyunca metrekareye bin 370 kilogram yağış düşmesi, 2026 hasat sezonunu son yılların en verimli dönemine dönüştürdü. Yoğun yağışlar nedeniyle bir hafta gecikmeli başlayan hasat hummalı bir şekilde devam ediyor.

İslahiye'de 120 bin, Nurdağı'nda 108 bin 850 dekar olmak üzere toplam 228 bin 850 dekar alanda ekili buğdaydan 148 bin 750 ton rekolte bekleniyor. 36 bin 400 dekarlık arpa alanından ise 20 bin 200 ton ürün hedefleniyor.

'REKOLTE ÇİFTÇİYİ MUTLU EDİYOR'

Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, yağışların bu yıl çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek verim rakamlarını paylaştı.

"Buğdayda dekar başına 600 ile 650 kilogram, arpada ise 500 ile 550 kilogram rekolte beklentisi çiftçilerimizi mutlu etmektedir. Hasat yağışlardan dolayı bir hafta gecikmeli başlasa da rekolte çiftçiyi mutlu ediyor" diye konuştu.

(DHA)