"Reis üç çocuk yap dedi yaptık fakat geçinemiyoruz"

İçinde bulunduğu ekonomik şartları özetleyen emekli yurttaş, "Emekliyim maaşım yetmiyor, çaycılık yapıyorum ek iş olarak. İki gün çalışıyorum zaten burada, yetmiyor. Emeklinin sonu kara toprak, sonu kötü. Sürünecek ölecek işte" diyerek tepkisini gösterdi.

"REİS '3 ÇOCUK' DEDİ YAPTIK AMA GEÇİNEMİYORUZ"

Pazarda hamallık yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışan bir diğer emekli ise iktidarın geçmişteki nüfus politikalarına ve mevcut ekonomik tabloya dikkat çekti.

Mecburiyetten dolayı ağır şartlarda çalıştığını belirten emekli yurttaş, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle ifade etti:

"Maaşım yetmiyor, ek işe bakıyoruz bulduğumuz yerde çalışıyoruz, hamallık yapıyoruz. Mecbur çalışmak zorundayız. Üç tane çocuğumuz var, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bey reisimiz 'üç çocuk' dedi, üç çocuk yaptık fakat geçinemiyoruz. Çocukları besleyemiyoruz, çocuklar evlilik çağına geldi evlendiremiyoruz. Neyden dolayı? Yokluktan dolayı. Emeklilerin durumu ne olacak nereye gidecek bilmiyorum. Biz ölelim, gelirimiz yok yani. Adam orta gelirli yüksek gelirli diye ayırdı. Dar gelirlileri unuttular. Ölün gidin nereye giderseniz gidin diyorlar."

BÖREKÇİDE EŞİYLE BİRLİKTE MESAİDE

Kozan'da hayat pahalılığıyla mücadele eden bir başka emekli ise çareyi eşiyle birlikte üretim yapmakta buldu.

Maaşının yetersizliği karşısında börekçilik yapmaya başladığını aktaran emekli yurttaş, "Emekliyiz, maaşlar yetmiyor. Maaş yeter mi, ek işle devam. Börek yapıyoruz, yeter mi yetmez tabii ki yapacak bir şey yok. Hanımla beraber devam" diyerek emeklilerin içinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarını gözler önüne serdi. (ANKA)