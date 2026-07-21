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Halk TV Türkiye Rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa dayak kamerada! Babası gizlice kaydetti

Rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa dayak kamerada! Babası gizlice kaydetti

İstanbul Büyükçekmece’de rehabilitasyon merkezine giden 10 yaşındaki Bünyamin B.T.'nin korkarak derse gitmesi üzerine babası sınıfı pencereden izledi. Baba, öğretmenin çocuğa şiddet uyguladığını gördü.

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İstanbul Büyükçekmece’de öğrenme güçlüğü nedeniyle rehabilitasyon merkezine verilen 2'nci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Bünyamin B.T. eğitime korkarak gidince aile durumdan şüphelendi. Çocuğunu rehabilitasyon merkezine bıraktıktan sonra ders aldığı sınıfı pencereden izleyen baba, öğretmen Halil İbrahim K’nin çocuğa şiddet uyguladığını gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden babanın şikayeti üzerine öğretmen gözaltına alındı.

Olay, dün İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi.

Rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa dayak kamerada! Babası gizlice kaydetti - Resim : 1

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ŞİDDET ANLARINI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Çocuğunun korkarak derse girdiğini farkeden baba durumdan şüphelenerek, Bünyamin B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı.

Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa dayak kamerada! Babası gizlice kaydetti - Resim : 3

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek öğretmen ve rehabilitasyon merkezi hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, öğretmen Halil İbrahim K.’yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa dayak kamerada! Babası gizlice kaydetti - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çocuk Şiddet Öğretmen
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