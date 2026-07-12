Refüjü aşıp ağaçlığa savruldu: 1'i ağır 4 yaralı!

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Ümraniye'nin İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 42 ABB 15 plakalı hafriyat kamyonu ile o sırada cadde üzerinde "U" dönüşü yapmak isteyen A.A. yönetimindeki 34 GS 070 plakalı otomobil çarpıştı.

REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: AĞAÇLIK ALANDA DURABİLDİ

Çarpışmanın şiddeti oldukça büyüktü. Hafriyat kamyonunun vurduğu otomobil savrularak önce refüje ve yön levhalarına çarptı. Hızını alamayan araç, ardından karşı şeride geçerek ancak yol kenarındaki ağaçlık alanda durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDE CAN PAZARI: YARALILARI ÇEVREDEKİLER VE İTFAİYE KURTARDI

Kaza sonrası otomobilin içerisinde adeta bir can pazarı yaşandı. Araçta sıkışan yolcular H.D., B.A. ve H.D. çevredekilerin büyük gayreti ve yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Otomobil sürücüsü A.A. ise araç içinde sıkıştığı için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılabildi.

1'İ AĞIR 4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Müdahalenin ardından, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilen toplam 4 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, araçların ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)