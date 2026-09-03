Rawest Araştırma'dan Devlet Bahçeli'ye Amedspor yanıtı: Yanlış anlaşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC) ile Rawest Araştırma işbirliğiyle gerçekleştirilen "Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması"na yönelik eleştirilerinin ardından Rawest Araştırma'dan açıklama geldi.

Bahçeli, açıklamasında araştırmanın Amedspor taraftarlığı ile kimlik arasındaki ilişkiyi öne çıkarmasını eleştirmiş, çalışmanın "bölücülük ihanetini zinde tutmaya" hizmet ettiğini savunmuştu.

Rawest Araştırma ise yayımladığı yanıtında araştırmanın amacının toplumsal ayrışmayı artırmak değil, sporun toplumsal bütünleşmedeki rolünü ortaya koymak olduğunu belirtti.

Açıklamada, Türkiye'nin Kürt meselesinde tarihinin önemli süreçlerinden birinden geçtiği belirtilerek, KSC ve Rawest'in bu süreci başından bu yana izlediği ve katkı sunmaya çalıştığı ifade edildi.

Rawest, bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve davet edildikleri TBMM komisyonuna katılarak bilgi ve görüşlerini paylaştıklarını aktardı.

"AMEDSPOR ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ"

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede ise sporun toplumsal bütünleşmeye katkısına dikkat çekildi.

Rawest'in açıklamasında, "Yakın zamanda yürüttüğümüz futbol araştırması, sporun toplumsal bütünleşmemizin güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağını gösteriyor ve Amedspor'un toplumsal ilişkilerin ve beraberliğin güçlenmesinde önemli bir köprü olduğunu teyit ediyor" denildi.

Bahçeli'nin geçmiş dönemdeki tutumuna da atıfta bulunan Rawest, MHP liderinin sürecin başlaması ve ilerlemesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Açıklamada, "Ekim 2024'ten bugüne sağduyusu ve aldığı inisiyatiflerle sürecin başlamasına ve başarıyla ilerlemesine öncülük eden Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklaması, araştırmamızın maksadının aksine ve yanlış anlaşılmış olduğunu gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

"YANLIŞ ANLAŞILMAYI DÜZELTMEK SORUMLULUĞUMUZ"

Rawest Araştırma, açıklamasının sonunda ise Bahçeli'nin eleştirisinin ardından araştırmanın amacına ilişkin oluşan yanlış anlamayı düzeltmeyi sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı.

Kurum, "Sürecin başından itibaren mesaisinin önemli bir kısmını toplumsal barışa ayıran kurumlar olarak bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeyi bir sorumluluk sayıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ARAŞTIRMADA NE DENİLMİŞTİ?

Bahçeli'nin tepki gösterdiği araştırmada, Amedspor'a yönelik desteğin yalnızca sportif başarıyla açıklanamayacağı, kimlik ve aidiyet unsurlarının da taraftarlık üzerinde etkili olduğu ileri sürülmüştü.

Araştırmaya göre yaklaşık 12,5 milyon yetişkin Kürt nüfusunun üçte birinin Amedspor'u desteklediği belirtilirken, katılımcıların yüzde 38'i kulübü "kimliğin temsilcisi" olarak tanımlamıştı. Yüzde 38'lik başka bir kesim ise Amedspor'u hem futbol takımı hem de kimliğin taşıyıcısı olarak gördüğünü ifade etmişti. "Salt bir futbol takımı" değerlendirmesinde bulunanların oranı ise yüzde 24 olarak açıklanmıştı.