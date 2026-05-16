Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasadışı bahis ağındaki rolü neydi Ahmet hakan yazdı

Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasadışı bahis ağındaki rolü neydi Ahmet hakan yazdı

Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltına alınmasının ardından hesap hareketleri ortaya çıkmış "yasadışı bahis ağındaki rolü neydi?" sorusu akıllara gelmişti. Ahmet Hakan "Bu son patlayışında yırtması pek mümkün olmayacak" diyerek detayları yazdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasadışı bahis ağındaki rolü neydi Ahmet hakan yazdı
Son Güncelleme:

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesaplarındaki hareketlilik, savcılık incelemesiyle mercek altına alındı. Gazeteci Ahmet Hakan, Kütahyalı’nın bir finansal suç örgütü adına yürüttüğü iddia edilen faaliyetleri ve dosyadaki teknik detayları köşesine taşıdı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI’NIN YASADIŞI BAHİS AĞINDAKİ ROLÜ NEYDİ?

Savcılık tarafından yürütülen incelemeler, Kütahyalı’nın banka hesaplarında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik karmaşık bir trafik olduğunu ortaya koydu.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasadışı bahis ağındaki rolü neydi Ahmet hakan yazdı - Resim : 1

Dosyaya yansıyan bilgilere göre; hesaplara farklı ödeme kuruluşlarından yüksek tutarlı girişler yapıldığı, korumalı hesaplarla bağlantılı para akışlarının sağlandığı ve "katmanlama" olarak adlandırılan yöntemle yüksek miktarda paranın farklı hesaplara gönderilip tekrar geri alındığı tespit edildi.

Son Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda alınmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı için ek süreSon Dakika | Yasa dışı bahis operasyonunda alınmıştı: Rasim Ozan Kütahyalı için ek süre

Savcılık, bu hareketliliği "suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma eylemleri" olarak tanımladı. Bu tablo, Kütahyalı’nın organizasyonun finansal döngüsünde stratejik bir konumda bulunduğu iddialarını güçlendirdi.

AHMET HAKAN YAZDI

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kütahyalı’nın bu suç ağındaki konumunu sert ifadelerle değerlendirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınınca ilk kurşunu Ahmet Hakan attıRasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınınca ilk kurşunu Ahmet Hakan attı

Kütahyalı’nın bir finansal suç örgütünün parçası olduğunu savunan Hakan, "Finansal suç örgütünün adamıymış Rasim Ozan Kütahyalı. Örgüt adına para aklıyormuş. Finansal suç örgütü, Rasim denilen bu şahsı suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma süreçlerinde hep tepe tepe kullanmış. Rasim Ozan Kütahyalı da gayet mutlu mesut bir şekilde kendisini tepe tepe kullandırmış" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasadışı bahis ağındaki rolü neydi Ahmet hakan yazdı - Resim : 4

Kütahyalı’nın geçmişte karıştığı pek çok olaydan kurtulmayı başardığını belirten Hakan, mevcut durumun vahametine dikkat çekerek, "Bu adam bu zamana kadar hep bir biçimde yırttı. Ama bu son patlayışında yırtması pek mümkün olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Hakan'ın yazısının o kısmı şu şekilde:

"Savcılar, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabındaki para hareketlerini incelediklerinde şunları fark etmişler: Hesaba farklı ödeme kuruluşlarından yüksek tutarlı girişler. Korumalı hesaplarla bağlantılı para akışları. Katmanlama hesaplarına yüksek miktarda para gönderilmesi. Aynı hesaplardan tekrar para girişi. Peki bunlar ne anlama geliyor? Savcılıların bu konudaki yorumu şu: “Suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma eylemleri.” Hadi ben daha açık yazayım: Finansal suç örgütünün adamıymış Rasim Ozan Kütahyalı. Örgüt adına para aklıyormuş. Finansal suç örgütü, Rasim denilen bu şahsı... Suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma süreçlerinde hep tepe tepe kullanmış. Rasim Ozan Kütahyalı da gayet mutlu mesut bir şekilde kendisini tepe tepe kullandırmış. Nostradamus değilim ama bir kehanette bulunmaktan kendimi alamıyorum: Bu adam bu zamana kadar bir patladı, iki patladı, üç patladı, dört patladı ama hep bir biçimde yırttı. Ama bu son patlayışında yırtması pek mümkün olmayacak."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Rasim Ozan Kütahyalı Ahmet Hakan Yasa Dışı Bahis Gözaltı Soruşturma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro