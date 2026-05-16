Rasim Ozan Kütahyalı’nın yasadışı bahis ağındaki rolü neydi Ahmet hakan yazdı

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın banka hesaplarındaki hareketlilik, savcılık incelemesiyle mercek altına alındı. Gazeteci Ahmet Hakan, Kütahyalı’nın bir finansal suç örgütü adına yürüttüğü iddia edilen faaliyetleri ve dosyadaki teknik detayları köşesine taşıdı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI’NIN YASADIŞI BAHİS AĞINDAKİ ROLÜ NEYDİ?

Savcılık tarafından yürütülen incelemeler, Kütahyalı’nın banka hesaplarında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik karmaşık bir trafik olduğunu ortaya koydu.

Dosyaya yansıyan bilgilere göre; hesaplara farklı ödeme kuruluşlarından yüksek tutarlı girişler yapıldığı, korumalı hesaplarla bağlantılı para akışlarının sağlandığı ve "katmanlama" olarak adlandırılan yöntemle yüksek miktarda paranın farklı hesaplara gönderilip tekrar geri alındığı tespit edildi.

Savcılık, bu hareketliliği "suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma eylemleri" olarak tanımladı. Bu tablo, Kütahyalı’nın organizasyonun finansal döngüsünde stratejik bir konumda bulunduğu iddialarını güçlendirdi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kütahyalı’nın bu suç ağındaki konumunu sert ifadelerle değerlendirdi.

Kütahyalı’nın bir finansal suç örgütünün parçası olduğunu savunan Hakan, "Finansal suç örgütünün adamıymış Rasim Ozan Kütahyalı. Örgüt adına para aklıyormuş. Finansal suç örgütü, Rasim denilen bu şahsı suç gelirini dolaştırma ve kaynağından uzaklaştırma süreçlerinde hep tepe tepe kullanmış. Rasim Ozan Kütahyalı da gayet mutlu mesut bir şekilde kendisini tepe tepe kullandırmış" dedi.

Kütahyalı’nın geçmişte karıştığı pek çok olaydan kurtulmayı başardığını belirten Hakan, mevcut durumun vahametine dikkat çekerek, "Bu adam bu zamana kadar hep bir biçimde yırttı. Ama bu son patlayışında yırtması pek mümkün olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Hakan'ın yazısının o kısmı şu şekilde: