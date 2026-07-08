Rasim Ozan Kütahyalı övünce Deniz Göktaş’ın günü mahvolmuş!

"Ölü Deniz" adlı gösterisindeki ifadeleri gerekçe gösterilerek cezaevine gönderilen komedyen Deniz Göktaş'ın, 2020 yılında iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı ile girdiği diyalog tutuklama kararının ardından yeniden gündemde. Kütahyalı'nın "Bizi mizahla paramparça edin" diyerek övgüler dizdiği Göktaş'ın, bu desteği reddederek "Övülmek günümü mahvetti" çıkışını yapması sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi.

STAND-UP GÖSTERİSİNDEKİ İFADELERİ NEDENİYLE TUTUKLANDI

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve günlerdir Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri olan komedyen Deniz Göktaş'ın, 2020 yılında Rasim Ozan Kütahyalı ile Twitter (X) üzerinden yaşadığı yazışma yeniden gün yüzüne çıktı. Göktaş'ın, kendisini överek destek mesajı atan Kütahyalı'ya verdiği net ve ironik yanıt, son olayların ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından tekrar dolaşıma sokularak viral haline geldi.

NAGEHAN ALÇI VE VEDAT ÖZDEMİROĞLU TARTIŞMASI

Olay, Deniz Göktaş'ın yazar Vedat Özdemiroğlu tarafından engellenmesi ve gazeteci Nagehan Alçı tarafından retweet (RT) edilmesine mizahi bir dille sitem etmesiyle başlıyor. Göktaş'ın "Olmaz olsun böyle ülke de, meslek de..." diyerek bitirdiği sitem dolu tweet'ini alıntılayan Rasim Ozan Kütahyalı, genç komedyene övgüler yağdırıyor.

Diyaloğun kırılma noktası ise tam bu övgünün ardından geliyor. Göktaş, Kütahyalı'nın iltifatlarına teşekkür etmek yerine doğrudan ve şeffaf bir şekilde rahatsızlığını dile getiriyor.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Deniz Göktaş'ın son gösterisindeki ifadeleri sebebiyle hukuki bir süreç yaşaması ve tutuklanması, sosyal medyada büyük bir destek kampanyasını beraberinde getirdi. Kullanıcılar, Göktaş'ın duruşunu, mizah anlayışını ve yıllar içindeki çizgisini hatırlatmak amacıyla geçmişteki paylaşımlarını yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

2020 yılındaki bu mentionlaşma da, Göktaş'ın kimden gelirse gelsin istemediği bir övgüyü bile nasıl ters yüz ettiğini ve kendine has üslubunu yansıttığı için takipçileri tarafından tekrar dolaşıma sokuldu.

İŞTE TWİTTER'DA (X) YAŞANAN DİYALOĞUN TAMAMI

Deniz Göktaş:

"Vedat Özdemiroğlu tarafından bloklanıyor, Nagehan Alçı tarafından RT'leniyorum. Olmaz olsun böyle ülke de, meslek de..."

Rasim Ozan Kütahyalı:

"Hahaha :) Çok zeki ve hakiki bir komedyen bu Deniz Göktaş. Videolarını izledim. Böyle özgürlükçü muhalif genç komedyenler bizleri yerin dibine sokun ve mizahla paramparça edin, mahvedin. Ama yeter ki tek bir tenkitle sizi bloklayan şu sol görünümlü faşizme karşı da uyanık olun"

Deniz Göktaş:

"Abi ben seni hiç sevmiyorum. Senin tarafından övülmek de günümü mahvetti. Yeniden, lanet olsun böyle düzene..."

Rasim Ozan Kütahyalı:

"Hahaha :) ben seni izleyip gülüyorum kardeşim. Beni sevmemene de büyük saygı duyuyorum. Hele birkaç skecinin efsane olduğunu söylemeliyim. Ama benim övgüm senin pazarında sana zarar verebilir. Haklısın. Özür dilerim... Emre'ye bir an evvel kavuşun inşallah..."