"Yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamaları ile 14 Mayıs 2026'da yakalanıp 17 Mayıs'ta tutuklanan ve 18 Temmuz tarihinde tahliye olan Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara geri döndü.

İLK PROGRAMINI YAPTI

Tutuklanmadan önce iktidara yakın Ensonhaber'in YouTube kanalında hem spor hem de gündeme dair yorumlarda bulunan Kütahyalı, tahliye olduktan 2 hafta sonra Ahmet Çakar'ın konuk olduğu yayına sürpriz bir şekilde katıldı.

Çakar konuşurken arkadan gelen Kütahyalı ile beraber yayın yapan Çakar, Kütahyalı'yı görünce ilk olarak "Zayıflamışsın, geçmiş olsun iyi misin?" ifadelerini kullandı.

ON MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Dosyada tutuksuz yargılanan Kütahyalı hakkında 2022-2024 yılları arasında on milyonlarca liralık şüpheli para trafiği tespit edilmiş, avukatının tutukluluğa itirazı sonrasında serbest bırakılmıştı.

HAKKINDA İTİRAFÇI OLDUĞU İDDİALARI VARDI

Gazeteci Fatih Altaylı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirafçı olduğuna dair duyumlar aldığından bahsetmişti.