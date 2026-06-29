Rapçi Ceza'nın konserinde bıçaklı kavga! 2 yaralı
Bursa'da'da rapçi Ceza'nın sahne aldığı konserde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Bursa'da Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü rapçi Ceza'nın sahne aldığı konserde bıçaklı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında yaşandı. Ceza'nın konseri sırasında O.S., M.B.K. ile F.M. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya evrildi.
BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI
F.M., yanında bulunan bıçakla O.S. ve M.B.K.'yı yaraladıktan sonra konser alanından kaçtı.
Gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi