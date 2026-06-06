Rahmi Koç'a açılan soruşturma dünya basınında

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de katıldığı törende yaptığı tartışmalı şaka, Türkiye'de olduğu kadar uluslararası basında da geniş yankı buldu. ABD merkezli ekonomi ve finans kuruluşu Bloomberg, "Türkiye'nin en büyük holdinginin onursal başkanı, ırkçı ve cinsiyetçi olarak nitelendirilen bir şaka yaptıktan sonra öfkeye neden oldu" başlığıyla yayımladığı haberde 95 yaşındaki iş insanının sözleri nedeniyle özür dilemek zorunda kaldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını yazdı.

ÖZÜR MESAJI YAYINLAMIŞTI

Rahmi Koç, Koç Grubu'na ait hastanelerden birinin İzmir'deki açılış töreninde eski Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik konuşması sırasında Kürt bir kadın hakkında imalı bir şaka yapmış sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede büyük tepki toplarken, sosyal medya platformlarında "#RahmiKoçÖzürDile" etiketi ülke gündeminde üst sıralara yükselmişti.

Tepkilerin büyümesi üzerine ünlü iş insanı "Herhangi bir kişiyi hedef alma amacı taşımayan ifadelerim nedeniyle içtenlikle özür diliyorum. Duyduğum üzüntüyü samimiyetle ifade etmek isterim" ifadeleriyle yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

TEPKİLERE YER VERİLDİ

Bloomberg haberinde özellikle DEM Parti'den gelen sert tepkilere dikkat çekti. Partinin Kadın Meclisi'nin söz konusu şakayı "kadın düşmanı ve ırkçı" olarak değerlendirdiğini aktaran haber, DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan'ın sosyal medya paylaşımında "Hiç mi utanmanız yok? Bu bir rezalet" ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Haberde iktidar cephesinin de olaya tepki gösterdiği vurgulandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in, "Kürt kadın" ifadesinin aşağılayıcı bir bağlamda kullanılmasının toplumun değerleriyle bağdaşmadığını belirterek bu yaklaşımı kesin bir dille reddettiği aktarılırken, söz konusu ifadelerin yalnızca Kürt vatandaşları değil, tüm toplumu ve kadınları incittiği görüşüne yer verildi.

BARIŞ SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, tartışmanın Türkiye'de hükümet ile Kürt siyasi aktörler arasında yürütülen yeni çözüm ve barış sürecinin konuşulduğu bir döneme denk geldiğine de dikkat çekildi.

Tepkilerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da harekete geçtiğini belirten kuruluş, Koç'un açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını okuyucularla paylaştı. Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına da yer verilen yazıda, Gürlek'in "Bu sözlerin şaka veya mizah adı altında söylenmiş olması, kadınlara ve toplumun belirli bir kesimine yönelik sergilenen saygısızlığı ortadan kaldırmaz" değerlendirmesinde bulunduğunu ifade etti.