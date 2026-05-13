Radyasyon odasına zorla girdi doktora saldırdı!

Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yakınına anjiyo yapıldığı sırada F.K., zorla radyasyon odasına girdi.

Görevlilerin uyarılarına aldırış etmeyen hasta yakını, burada kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, saldırgan F.K.'yi gözaltına aldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Salı günü meydana gelen saldırıya ilişkin Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, F.K.'nin en ağır cezayı alması için her türlü hukuki adımın atılacağı belirtildi: