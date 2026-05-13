Radyasyon odasına zorla girdi doktora saldırdı!
Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde radyasyon odasına zorla giren F.K., kardiyoloji doktoruna saldırdı. Hasta yakını olan saldırgan gözaltına alınırken, sağlıkçıya yönelik şiddet anları kameraya yansıdı.
Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yakınına anjiyo yapıldığı sırada F.K., zorla radyasyon odasına girdi.
Görevlilerin uyarılarına aldırış etmeyen hasta yakını, burada kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.
Yapılan ihbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, saldırgan F.K.'yi gözaltına aldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Salı günü meydana gelen saldırıya ilişkin Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, F.K.'nin en ağır cezayı alması için her türlü hukuki adımın atılacağı belirtildi:
"Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." (DHA)
