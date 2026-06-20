Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt: Yüzlerce sarsıntı ne anlama geliyor?

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde son günlerde yaşanan olağanüstü sarsıntı hareketliliği, bölge halkı arasında "Büyük bir deprem mi geliyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Özellikle 6 Şubat felaketinin ardından kulaktan kulağa yayılan senaryolar endişeyi tırmandırırken, ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, tartışmalara son noktayı koydu. Üşümezsoy, "Vatandaşlarımız tedirgin olmasın, bu hareketlilik doğrudan büyük bir deprem senaryosu anlamına gelmiyor" dedi.

"TEK BİR DEV FAY YOK"

Kendisine ait YouTube kanalında Pınarbaşı ve çevresinde yaşanan hareketliliğin korkutucu bir "deprem fırtınası" görüntüsü sunduğunu kabul eden Üşümezsoy, madalyonun diğer yüzünü şu sözlerle anlattı:

"Bir depremin yıkıcı büyüklüğe ulaşması, o depremi üreten fayın uzunluğu ve kırılma alanının devasa boyutta olmasıyla ilgilidir. Ancak Pınarbaşı’ndaki durum tamamen farklı. Burada tek ve devasa bir fay hattı kırılmıyor; aksine bölge, birbirini kesen çok sayıda irili ufaklı fay ve blok yapısından oluşuyor."

Üşümezsoy, bu karmaşık yapının bölgede yüzlerce küçük sarsıntıya yol açabileceğini, fakat bu durumun tek başına büyük bir felaketin sinyali olarak okunmaması gerektiğinin altını çizdi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİYLE BİR BAĞLANTISI VAR MI?

Vatandaşların sosyal medyada en çok ortaya attığı "Bu sarsıntılar 6 Şubat’ın devamı mı?" sorusuna da açıklık getiren ünlü profesör, Pınarbaşı’ndaki fay mekanizmasının, Kahramanmaraş merkezli Elbistan depremini doğuran ana sistemden tamamen bağımsız bir yapıda olduğunu belirtti. Dolayısıyla, buradaki hareketliliği doğrudan doğruya o büyük kırılmalarla ilişkilendirmenin bilimsel açıdan doğru olmadığını vurguladı.

Bölgenin tektonik haritasını çizen Üşümezsoy, Toroslar ile Çukurova arasındaki gizemli mekanizmaya dikkat çekti. Toros blokunun saat yönünün tersine doğru bir dönüş hareketi içinde olduğunu belirten uzman, bu dinamik hareketin Kayseri, Sarız, Tufanbeyli, Şarkışla ve Çukurova’nın kuzeyinde çok sayıda küçük kırık oluşturduğunu ifade etti. Bu nedenle bölgede sık sık orta ve küçük ölçekli sarsıntıların görülmesinin tamamen doğal bir süreç olduğunu söyledi.

"YÜZLERCE SARSINTI DAHA OLABİLİR"

Daha önce Manisa Akhisar, Gemlik Körfezi ve Sivas’ta da benzer deprem fırtınalarının yaşandığını hatırlatan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yüreklere su serpen o açıklamayı yaptı:

"Bölgede daha yüzlerce küçük sarsıntı yaşanmaya devam edebilir. Ancak mevcut tektonik veriler, burada büyük ve yıkıcı bir ana fay kırılmasının işaretini taşımıyor. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın, bu hareketlilik doğrudan büyük bir deprem senaryosu anlamına gelmiyor."