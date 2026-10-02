İoanna Kuçuradi hayatını kaybetti

Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi olan Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

4 Ekim 1936'da, İstanbul'da doğdu. 1954'te Zapyon Kız Lisesini, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1965'te doktora derecesini aldı. 1965+1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 1970'te Doçent, 1978'de de Profesör oldu.

1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu. 2003 yılında emekli oluncaya dek bölümün başkanlığını yaptı. 1997'den beri Maltepe Üniversitesinde İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yöneticiliğini ve bu merkez bünyesinde kurulan UNESCO kürsüsünün başkanlığını yaptı. Ayrıca Koç Üniversitesi mütevelli heyeti üyesidir. 2015 yılında ODTÜ tarafından kendisine "Senato Özel Ödülü" verildi.

Kuçuradi, 1979 yılından bu yana Türkiye Felsefe Kurumu (TFK) Başkanlığı görevini sürdürüyordu.