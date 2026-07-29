Poseidon'un kutsal hayvanı Aydın'dan çıktı: Yarı at, yarı balık

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda Roma İmparatorluğu dönemine ait mozaikli bir salon ortaya çıkarıldı. Salondaki mozaikte Poseidon'un kutsal hayvanı hippokampos figürü yer alıyor.

Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığındaki ekip, kent merkezine 2 kilometre mesafedeki antik kentteki hamam-gymnasium kompleksinde kazılarını sürdürüyor. Çalışmalarda daha önce dönemin olimpik yüzme havuzu olarak değerlendirilen bir yapı gün yüzüne çıkarılmıştı.

BİZANS ATÖLYESİNİN ALTINDAN ROMA MOZAİĞİ ÇIKTI

Ekip bu sezon kompleksin kuzey mekanında kazılara başladı. Alanda ilk etapta Bizans dönemine ait bir atölye tespit edildi. Ancak atölyenin altında yapılan kazılarda yaklaşık 2 bin yıllık mozaikli bir salon bulundu.

Salondaki taban mozaiğinde deniz tanrısı Poseidon'un kutsal hayvanı olan hippokampos figürü yer alıyor. Mozaiğin varlığı, salonun Roma İmparatorluğu döneminde aktif olarak kullanıldığını kanıtladı.

ANTİK ÇAĞIN BİLİM VE EĞİTİM MERKEZİ

Prof. Dr. Çekilmez, kompleksin yalnızca bir hamam değil aynı zamanda önemli bir eğitim merkezi olduğunu vurguluyor. Küçük yaştan itibaren çocukların burada eğitim aldığını belirten Çekilmez, yapının içinde okul mekanlarının da bulunduğuna dikkat çekiyor.

Gymnasium bünyesinde doktorlar, mühendisler ve farklı meslek gruplarından bilim insanları yetiştirilen Tralleis, antik çağda yazar ve bilim insanı yetiştiren önemli merkezlerden biri olarak biliniyor.

"EKSİK PARÇA MOZAİK OLABİLİR"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez, bulunan mozaiğin önemini şöyle anlattı:

"Bu bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü Tralleis Antik Kenti'nde hamam-gymnasium kompleksinin içerisinde çok iyi korunmuş bir mozaik, hem bilimsel açıdan hem de o dönemin günlük yaşamını, mitolojisini anlatması açısından çok önemli."

Prof. Dr. Çekilmez, yaklaşık 2 bin yıllık mozaiklerin bir bölümünün bozulmadan günümüze ulaştığını belirtti. Ekip, alanı yakın zamanda ziyaretçiye açmayı hedefliyor.

(AA)