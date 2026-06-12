Pompalı tüfekle vurduğu adama mahkemeden seslendi: 'Hasan amca senden çok özür diliyorum'

Antalya'nın Kepez ilçesinde borç anlaşmazlığı yaşadığı 57 yaşındaki Hasan Doğan'ı pompalı tüfekle vurarak yaralayan 35 yaşındaki İlyas Çapkan’ın yargılandığı davanın 2. duruşması yapıldı.

Mahkeme, duruşmadaki savunmasında, "Hasan amca senden çok özür diliyorum. Kesinlikle para için adam öldürecek birisi değilim" diyen Çapkan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

EVİNİN ÖNÜNDE POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Olay, geçen yıl 10 Ekim'de saat 18.00'de Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3047 Sokak’ta yaşandı. İlyas Çapkan, aralarında borç anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Hasan Doğan’ın evinin önüne otomobille geldi.

Çapkan, yanında getirdiği pompalı tüfekle bir el ateş ederek Doğan’ı kasığından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hasan Doğan yoğun bakımdaki tedavisi sonrası taburcu olurken, yakalanan İlyas Çapkan tutuklandı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Olayın ardından tutuklu İlyas Çapkan hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, tutuksuz sanıklar Siraç Ç. ve Enes Ç. hakkında ise ‘Azmettirme’ suçundan dava açıldı. Sanıklar, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 2. duruşmasında bugün hakim karşısına çıktı.

"HASAN AMCA SENDEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"

Tutuklu sanık İlyas Çapkan mahkemedeki savunmasında, şu ifadeleri kullandı:

Hasan Doğan’dan alacağımız bulunmaktaydı ve uzun süredir ödeyeceğini söylemesine rağmen ödeme yapmıyordu. Hasan amca senden çok özür diyorum. Olayların buraya gelmesini istemezdim. Selman abim, müşteki yüzünden vuruldu ve sakat kaldı. Kendilerinden bu nedenle alacaklıyız. Ama asla 2 daire istemedik. Biz akrabayız, istemeyiz. Oğulları benim çocukluk arkadaşım. Ben kesinlikle para için adam öldürecek birisi değilim. Suçsuzum.

"BU SİZE DERS OLSUN" DİYEREK ATEŞ ETTİ

Saldırı anına şahit olan Hasan Doğan'ın kızı Berfin Doğan, mahkemede yaşadıklarını anlattı. Tanık Berfin Doğan, "Olayı hatırlayınca kötü oluyorum. Olay günü kız kardeşim ve annemle teyzemlere gidiyorduk. Babam da bizi almaya geldi. Sanıklardan İlyas Çapkan beyaz bir arabayla geldi, arabasının plakasını çıkardı. Babam arabasına binmek üzereyken şahıs, babamın bacaklarını hedef alıp sıktı. Bir genç kızın hayatında unutamayacağı bir travma bıraktı. Babamla aralarında herhangi bir ticareti olup olmadığını bilmiyorum. Silahı ateşlerken 'Bu size ders olsun' dedi" diye konuştu.

AİLELER ARASINDA "KAN PARASI" İDDİASI

Babasının vurulduğunu görmediğini belirten tanık Azat Doğan ise mahkemede aileler arasındaki alacak verecek meselesini anlattı. Azat Doğan, "Sanıklar uzaktan köylümüz olur. Bizim prefabriğimiz var. Sanıklar daha önce onun tadilatlarını yaptı. O günlük ücretle 100 bin TL gibi bir rakamdı. Daha sonra abim ve Selman Ç., bir olayda yaralandı. Biz ailecek onlara destek olduk. Elimizden geleni yaptık. Ailenin büyükleri bizden kan parası talep etti. Biz de ödeyemeyeceğimizi söyledik. Olay günü de babamı kanlar içinde gördüm" dedi.

VURULAN BABASINA İLK MÜDAHALEYİ KIZI YAPTI

Silah sesini duyup olay yerine koşan Mesude Doğan, sağlık bölümünde okuduğu için babasına hemen müdahale ettiğini söyledi. Mesude Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Olaya şahit olmadım. Markette olduğum için döndüğümde babamı kanlar içinde gördüm. Silah sesini duyar duymaz koştum. Babamın dili arkaya gitmişti. Sağlık okuduğum için ilk müdahalesini yaptım.

Mahkeme heyeti, dinlenen ifadelerin ardından sanık İlyas Çapkan'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)