Pompada yapılan hata pahalıya patladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan Ü.A.'nın otomobili kısa süre sonra arıza yaptı. Çekiciyle servise götürülen araçta yapılan teknik incelemede, dizel motora motorin yerine benzin doldurulduğu tespit edildi.

KURUL "AYIPLI HİZMET" DEDİ

Bunun üzerine Kayseri Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran sürücü haklı bulundu. Kurul, istasyonun "ayıplı hizmet" sunduğuna hükmederek; hasar tutarı, ikame araç bedeli, çekici ücreti ve hatalı yakıtın parası olmak üzere toplam 64 bin 172 liranın tüketiciye iade edilmesine karar verdi.

"BU YOLLA KASKONUZ BOZULMAZ"

Sürücünün avukatı Mevlid Emin Balcıoğlu, araç sahiplerine kritik bir uyarıda bulundu. Balcıoğlu, bu tür mağduriyetlerde doğrudan kaskoyu kullanmak yerine Hakem Heyeti'ne başvurmanın daha mantıklı olduğunu, bu yolla araç kaskosunun bozulmadığını belirtti.

Hakem heyetinin başvurularının olumlu sonuçlandığını ifade eden Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Bu durumda başvurucular hem kasko şirketine hem de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haklarını arayabilirler. Tüketici Hakem Heyetine başvurarak haklarını aradıkları durumda kaskoları bozulmamış oluyor. Bu sayede doğrudan zararlarını akaryakıt istasyonlarından karşılamış oluyorlar. Bu durum fosil yakıtla çalışan ve araç sahibi olan bütün tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Bu kararın bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de milyonlarca sürücü ve araç sahibi olduğunu düşünürsek bu karar bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Şu anda bütün akaryakıt istasyonlarındaki cihazların yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor. Ancak sistemsel arızadan kaynaklı yanlış türde yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum. Bu konuda biz tüketicilerimizi hem uyarmış oluyoruz hem de böyle bir durum meydana geldiğinde nasıl hareket etmeleri gerektiğinin haritasını çizmiş oluyoruz."