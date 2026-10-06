Polisten kaçtı alkollü ve ehliyetsiz çıktı: Yakalanınca cezası dudak uçuklattı

Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 5 kilometre süren takip sonucu yakalandı. Takip sırasında çöp konteyneri ve ağaçlara çarpan M.Y.’nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücüye yaklaşık 350 bin TL idari para cezası uygulandı.

5 KİLOMETRELİK TAKİP SONUCU YAKALANDI

Olay, dün gece saatlerinde Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, “dur” ihtarına uymayan M.Y.’nin kullandığı otomobili takibe aldı. Yaklaşık 5 kilometre süren takip sırasında otomobil çöp konteyneri ve ağaçlara çarptı. Polis ekiplerinin takibi sonucu sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI! 350 BİN TL CEZA UYGULANDI

Yapılan kontrollerde M.Y.’nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. M.Y.’ye yapılan işlemlerin ardından yaklaşık 350 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün polisin “dur” ihtarına uymadığı anlar ise başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)