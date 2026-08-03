Polisten bile park parası istediler! İstanbul'da değnekçi operasyonu

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Fatih, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçeleri merkezde olmak üzere kentin farklı noktalarında "değnekçilik" olarak adlandırılan korsan otoparkçılığa karşı çalışma yürüttü. Ekipler, sokakları parayla park alanına çeviren kişileri uzaktan takip ederek görüntüledi.

SİVİL POLİSLERDEN BİLE ÜCRET İSTEDİLER

Sivil polislerin araçlarıyla yanaştığı noktalarda korsan otoparkçılar, polis ekiplerinden de park ücreti talep etti. Sürücülerle şüpheliler arasındaki para alışverişi anı cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi. Polis ekipleri yaptığı incelemelerde 23 şüphelinin değnekçilik faaliyeti yürüttüğünü belirledi.

23 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan 23 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu’nun "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca işlem yapıldı.