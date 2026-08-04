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Halk TV Türkiye Jandarmanın durdurduğu araçtan sikke fışkırdı

Jandarmanın durdurduğu araçtan sikke fışkırdı

Yalova'da jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu araçta tarihi eser operasyonu yapıldı. Aramalarda 228 sikke ile 28 tarihi obje ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Jandarmanın durdurduğu araçtan sikke fışkırdı
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, durdurulan bir araçta 228 sikke ve 28 tarihi obje ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.F. isimli şüphelinin elindeki tarihi eserleri satışa çıkarmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

228 SİKKE VE 28 TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin kullandığı araç, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki yol kontrol noktasında durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 228 sikke ve 28 tarihi obje ele geçirildi.

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GÖZALTINA ALINDI, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçu' kapsamında adli işlem başlatıldı. (DHA)

Jandarmanın durdurduğu araçtan sikke fışkırdı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yalova Tarihi Eser
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