Polisin 'dur' ihtarına aldırış etmedi: Otomobiliyle şarampole yuvarlandı
Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına aldırış etmeyen Y.D., polis ekiplerinden kaçmak isterken otomobiliyle şarampole yuvarlandı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde rutin uygulama yapan polis ekipleri, otomobiliyle seyir halindeki Y.D.'ye "dur" ihtarında bulundu.
Yeşil Mahalle'de polis ekiplerinin dur ihtarına aldırış etmeyen sürücü, otomobiliyle son sürat kaçmaya başladı.
15 KİLOMETRELİK KOVALAMACA KAZAYLA SONUÇLANDI
Yaklaşık 15 kilometrelik takibin ardından Y.D.’nin aracı, aynı ilçede Oruçreis Mahallesi 4330. Cadde üzerinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
Kazada hafif yaralanan 42 yaşındaki sürücü Y.D., polis tarafından otomobilinden çıkarıldı.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ
Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi