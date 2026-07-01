Polis olmanın şartları değişti

7587 sayılı Kanun, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 24 Haziran 2026’da kabul edilen düzenlemeyle birlikte polislik mesleğine giriş şartlarında değişikliğe gidildi.

Polis Yükseköğretim Kanunu’na eklenen maddeyle birlikte Polis Meslek Yükseköğretim Kurumu adaylarında aranan şartlar yeniden belirlendi. Türk vatandaşı olma, sağlık şartlarını taşıma, adli sicil kriterleri ve yaş sınırı gibi temel koşullar korunurken; sınav sistemi ve değerlendirme sürecinde değişiklik yapıldı.

YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre fakülte giriş puanı; YKS puanının yüzde 30’u, fiziki yeterlilik sınavının yüzde 30’u ve mülakat sınavının yüzde 40’ı esas alınarak hesaplanacak. Adayların fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarından en az 70 puan alması gerekecek.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nun 55 inci maddesindeki rütbe oranları tablosu da yeniden belirlendi. Yeni tabloda Birinci Sınıf Emniyet Müdürü on binde 65, Emniyet Amiri 300, Komiser Yardımcısı ise 330 oranıyla yer aldı.

Sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle eğitim kurumlarından ilişiği kesilen, ancak yargı kararıyla mezun olup sonradan yine sağlık sebebiyle memuriyetten çıkarılanlara, altı ay içinde başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında uygun bir unvana atanma imkânı getirildi.