Polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı: Türkoğlu'nun darbedildiği ana dair yeni görüntüler

Ankara Kurtuluş Parkı'nda şehit yakınları ve gazilerin eylemleri sırasında yaşanan polis müdahalesine ilişkin yeni bir görüntü gün yüzüne çıktı. Dün meydana gelen olayda, eylem yapan şehit yakınları ve gazileri ziyaret eden İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, polis müdahalesi sırasında yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

POLİS MÜDAHALESİNE İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Daha önce paylaşılan görüntülerin yanı sıra, bugün darp anını daha net gösteren yeni bir video kaydı ortaya çıktı. Görüntülerde, Türkoğlu'nun polis ekipleri tarafından yere düşürüldüğü ve ardından darbedildiği anlar saniye saniye yer alıyor. İYİ Parti'den yapılan açıklamalarda, Türkoğlu'nun müdahale sırasında yere düşürüldüğü ve darbedildiği belirtilmişti.

TÜRKOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI, TABURCU EDİLDİ

Olayın ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırılan Türkoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Selçuk Türkoğlu vekilimiz an itibarıyla taburcu olmuştur. Sağlık durumu şu an için gayet iyi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İYİ Parti, olaya ilişkin sert bir açıklama yayımlarken, parti yetkilileri, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meslek namusunu yitirmiş bu kendini bilmezi, namuslu meslekdaşları zapt etmeye uğraşmışlar ama maalesef başaramamışlar. Biz, şeref ve haysiyetimizi, şeref ve haysiyetinden emin olmadığımız zevata emanet etmeyeceğimiz gibi, üniformasının şerefine layık olmayan karakter düşkünleri yüzünden kahraman emniyet teşkilatımızı töhmet altında bırakmayız. Aynı hassasiyeti Sayın İçişleri Bakan’ından ve Sayın Ankara İl Emniyet Müdürü’nden bekliyoruz."