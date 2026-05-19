Polis memuruna minibüs çarptı: Durumu kritik!
Dolmabahçe'de kadın polis memuruna minibüs çarptı. Yoğun bakıma kaldırılan polis memuru Ş.A.'nun hayati tehlikesi sürerken minibüs şoförü serbest bırakıldı.
İstanbul-Beşiktaş'ta feci bir kaza meydana geldi. Dolmabahçe’de trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.’ya Mehmet K. idaresindeki 34 MLL 920 plakalı kapalı kasa minibüs çarptı.
Polis memuru kazanın şiddetiyle savruldu ve ağır yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
DURUMU KRİTİK
Memur, bilinci kapalı şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kadın polis memurunun kafatasında kırıklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesi devam ediyor.
ANBEAN KAMERADA
Minibüs sürücüsü Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün trafik akışını yönlendiren kadın polis memuruna çarptığı anlar yer aldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi