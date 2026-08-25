Polis aracı otomobille fena çarpıştı: 1’i komiser 2 polis yaralandı

Bartın’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ara sokaktan çıkan otomobil ile sivil polis aracı çarpıştı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen kazada 1’i komiser olmak üzere 2 polis memuru yaralandı.

ARA SOKAKTAN ÇIKAN OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gölbucağı Mahallesi’nde meydana geldi. Aladağ Caddesi üzerinden Gölbucağı istikametine doğru seyir halinde olan polis memuru A.D. idaresindeki 74 BT 248 plakalı sivil koruma polis aracı, Stadyum Sokak’tan ana yola çıkış yapmak isteyen İ.A. yönetimindeki 34 HDF 274 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle koruma polis aracında bulunan sürücü polis memuru A.D. ile yanında yer alan komiser M.Y. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralı iki polis, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NDEN HASTANE ZİYARETİ

Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, kazanın ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne giderek yaralı polisleri ziyaret etti ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan kazayla ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)