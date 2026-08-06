Plazada değil tarlada çalışmayı seçtiler: İki kardeş köye dönüp ata mesleğini devraldı

İzmir'in Kınık ilçesinde üniversite mezunu iki kız kardeş, masa başı işleri bırakıp ata topraklarına döndü. Ayşe Ölmez Adalı (28) ve Özge Ölmez (23), kurdukları 'Canımköy' markasıyla çiftçiliği modern pazarlama yöntemleriyle buluşturuyor.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Ayşe Ölmez Adalı, 4,5 yıl bankacılık yaptıktan sonra geçen yıl mart ayında istifa ederek toprağa geri döndü. Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunu kardeşi Özge Ölmez ise diplomasını aldığı gün kendini tarlada buldu. Tütüncü bir ailenin kızları olarak tütün sepetlerinin içinde büyüyen kardeşler, şimdi bölgelerindeki kadınlara da ilham oluyor.

BANKADAN TARLAYA GERİ DÖNÜŞ

Ayşe Ölmez Adalı, köklerine duyduğu özlemi şöyle anlattı:

"İnsan hep köklerine hasret duyuyor. Tarıma hevesim ve heyecanım vardı. O yüzden geri dönmek istedim. Çok küçükken ailem tütüncülükle uğraşıyordu. Tütün sepetlerinin içinde büyüdük. Çocukluğum, gençliğim tarlada geçti. Her şeyimizi topraktan kazandık. Babam topraktan kazandığıyla bizi üniversitede okuttu."

'OKUDUNUZ DA NE OLDU' DİYENLERE YANIT

Adalı, üniversite eğitiminin çiftçilik kararıyla çelişmediğini vurguladı:

"Bazı insanlar 'çiftçi olacaksanız niye okudunuz?' diyor. Bu öyle bir şey değil. Biz bölgemizin ürünlerini daha iyi tanıtıp, pazarlayabiliyoruz. Üniversite bize pazarlama açısından bir başarı kazandırdı. O yüzden pişman değilim."

Adalı, üniversite sınavına yeniden girdiğini ve bu kez ziraat mühendisliği okumak istediğini de sözlerine ekledi.

KOOPERATİF HAYALİ YAKINLAŞIYOR

İki kardeş, kurdukları 'Canımköy' markasıyla kendi ürünlerini pazarlarken görev paylaşımıyla çalışıyor. Özge içerik üretimi, tarladaki lojistik ve siparişleri üstlenirken Ayşe pazarlama tarafını yönetiyor. Babalarının desteğini en büyük güç kaynakları olarak tanımlayan kardeşler, köylerindeki kadınları da işin içine katmayı hedefliyor.

Adalı, planlarını şöyle özetledi:

"Biz 2 kız kardeş olarak kendi köyümüzdeki kadınları da bu işe dahil etmek, kooperatifleşmek istiyoruz. Çok yakın zamanda kooperatifimiz kurulacak. Burada kendi köyümüzdeki kadınlarla birlikte her kadının en iyi ürettiği ürünü e-ticaret ve çeşitli platformlarda satışa sunacağız."

'ÜRETEMEZSEK YAŞAYAMAYIZ'

Özge Ölmez, ablasının bu süreçteki rolünü "hem en büyük destekçim hem de en büyük yol göstericim" sözleriyle tanımladı. Zincir marketlerle iletişim kurarak domates ve kapya biber tedarik ettiklerini aktaran Ölmez, üniversite eğitiminin bu bağlantıları kurmada büyük katkı sağladığını belirtti.

Ölmez, genç nesile seslenerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Çiftçilik gerçekten çok zor bir meslek ama zor olduğu kadar da fazlasıyla kıymetli. Üretimin ne kadar değerli olduğunu artık gençlerin fark etmesi lazım. Üretmek, toprağın içinde olmak çok kıymetli bir şey. Üretemezsek yaşayamayız."

(DHA)