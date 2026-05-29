Plajlarda zehirli denizanası alarmı: Tatilciler tedirgin

Edirne'nin Enez ilçesindeki Altınkum Plajı'nda kahverengi ve çizgili yapısıyla bilinen pusula denizanaları kıyıya yaklaştı. Zehirli türün görülmesi tatilcileri tedirgin etti.

Son dönemde Saros Körfezi'nde yaşanan su sıcaklığı değişimleri ve akıntılar, zehirli deniz canlılarını kıyılara taşıdı. Daha çok Marmara Denizi'nde belirli dönemlerde rastlanan pusula denizanasının, değişen akıntılarla Saros Körfezi'ne ulaştığı değerlendiriliyor. Altınkum Plajı'nda su yüzeyinde ve kıyıya yakın bölgelerde görüntülenen denizanaları tatilcileri endişelendirdi.

PUSULA DENİZANASI NEDİR?

Bilimsel adı Chrysaora hysoscella olan pusula denizanası, Atlantik, Akdeniz, Ege ve Marmara'da yaşayan zehirli bir türdür. Adını şemsiye biçimindeki gövdesinin üzerindeki pusula ibresini andıran V şeklindeki kahverengi-kızıl şeritlerden alıyor.

Gövde çapı 30-50 santimetreye ulaşabilen türün dokunaçları 3-4 metre uzunluğa kadar uzayabiliyor. Toplam 24 dokunacında bulunan zehirli hücreler av yakalama ve savunma amacıyla kullanılıyor.

Temas halinde ciltte yoğun kaşıntı, yanma, kabarma ve kızarıklık gibi belirtilere yol açabilen pusula denizanasının sokması arı sokmasıyla kıyaslanıyor. Ölü denizanalarına dokunulması halinde de etkilenme riski bulunuyor. Uzmanlar, denize girenlerin denizanası görülen bölgelerden uzak durmasını ve kıyıda karaya vuranlara çıplak elle temas etmemesini öneriyor.

Doğal yaşam alanı Akdeniz ve Ege olan pusula denizanası, 2000'li yıllardan itibaren Marmara Denizi'nde de düzenli olarak gözlemleniyor. Türün görünürlüğündeki artış, su sıcaklığı değişimlerinin yanı sıra kirlilik ve ekolojik dengedeki bozulmayla da ilişkilendiriliyor.

