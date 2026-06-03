Plajlarda sigara içmek yasaklanacak mı? Antalya’dan dikkat çeken 'izmarit' çağrısı

Türkiye genelinde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Akdeniz ve Ege sahillerinde turizm hareketliliği zirveye ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği plajlarda çevre kirliliği tartışmaları yeniden gündeme geldi. Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, sahillerde ciddi çevre kirliliğine yol açan sigara izmaritlerine karşı radikal önlemler alınması çağrısında bulundu. Ünlü, İspanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki uygulamaları örnek göstererek, Türkiye'deki plajlarda da sigara içilmesinin yasaklanmasını ve yere izmarit atanlara yüksek para cezaları uygulanmasını talep etti.

AVRUPA'DAKİ SİGARA YASAĞI ÖRNEKLERİ: CEZALAR 2 BİN AVROYA KADAR ULAŞIYOR

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Akdeniz çanağındaki rakipler, sahillerdeki çevre kirliliğini önlemek amacıyla sert tedbirler uyguluyor. İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede plajlarda sigara içmek tamamen yasaklanmış durumda.

Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, bu uygulamaların başarıyla yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri verdi:

"Yıllardır Antalya sahillerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve topladığımız atıkların büyük çoğunluğunu sigara izmaritleri oluşturuyor. İspanya’da Kanarya Adaları’nda, Güney Fransa’da ve İtalya'nın Sardunya Adası'nda plajlarda sigara yasağı uygulanıyor. Bu bölgelerde kurallara uymayanlara 30 avrodan başlayıp 2 bin avroya kadar ulaşan ciddi yaptırımlar uygulanıyor."

"MÜFREDATA 'DENİZ VE ÇEVRE KORUMA DERSİ' EKLENMELİ"

Çevre kirliliğinin önüne geçilmesinde cezai yaptırımların yanı sıra eğitimin de hayati bir rol oynadığını vurgulayan Ünlü, çevre bilincinin küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına yönelik bir öneride bulunan Ünlü, "Denizi ve çevreyi korumanın en kalıcı yolu, kirletmemeyi öğretmektir. Bu eğitim ilkokul seviyesinde başlamalıdır. Milli Eğitim müfredatına 'Deniz ve Çevre Koruma Dersi' konulmasını oldukça önemli buluyoruz" dedi.

KONYAALTI SAHİLİ’NDEKİ İZMARİT TEHDİDİ: DOĞADA YOK OLMASI 15 YIL SÜRÜYOR

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yaptıkları gözlemleri aktaran İzzet Ünlü, sahillerin izmarit istilasına uğradığına dikkat çekti. Sigara izmaritlerinin sadece görsel bir kirlilik yaratmadığını, aynı zamanda ekolojik bir tehdit oluşturduğunu belirten Ünlü, tehlikenin boyutlarını şu sözlerle açıkladı:

"Konyaaltı Sahili’nde yaptığımız incelemelerde her yerin sigara izmaritleriyle dolu olduğunu gördük. Bu atıklar yağmurlar ve rüzgarlarla nehirlere, kanalizasyon hatlarına ve oradan da doğrudan denizlerimize ulaşıyor. Hatta içme suyu kaynaklarımıza karışma riski bulunuyor. Kanserojen maddeler barındıran sigara izmaritlerinin doğada tamamen yok olması 10 ile 15 yıl arasında sürüyor. Bu durum hem sağlığımız hem de ekolojik denge için büyük bir tehdit oluşturuyor."

BELEDİYELERE ÇÖP KUTUSU VE BİLGİLENDİRME TABELASI ÇAĞRISI

Plajlardaki temizliğin korunmasında yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapması gerektiği ifade edildi. Belediyelerin sahillerde gerekli altyapıyı sağlaması gerektiğini belirten Ünlü, şu önerilerde bulundu:

"Vatandaşların sahillerde dinlenirken kullanabileceği bankların yakınlarına izmarit atabilecekleri özel çöp kutuları veya tablalar yerleştirilmeli. Yönlendirici tabelalarla vatandaşlar bilinçlendirilmeli. Eğer yerel yönetimler bu tür materyallerle sahilleri destekler ve gerekli bilgilendirmeleri yaparsa, sorumluluk sahibi vatandaşlar da çöplerini sahile bırakmayacaktır."

ESKİŞEHİR VE BOLU BELEDİYELERİNİN CEZAİ UYGULAMALARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Yere izmarit atanlara halihazırda cezai işlemler uygulanabildiğini hatırlatan İzzet Ünlü, Türkiye’den başarılı yerel yönetim modellerini paylaştı. Eskişehir’in Odunpazarı Belediyesi ile Bolu Belediyesi’nin bu konudaki kararlılığına değinen Ünlü:

"Bu belediyelerimiz, zabıta ekiplerine yere sigara izmariti atan kişilere doğrudan cezai işlem uygulama yetkisi verdi. Benzer bir sistemin Antalya’da da aktif şekilde işletilmesi gerekiyor. Ayrıca trafik alanında uygulanan fahri müfettişlik sisteminin bir benzerinin çevre ve denizler için de hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. 'Fahri Çevre ve Deniz Müfettişleri' bu mücadelenin önemli bir parçası olabilir" ifadelerini kullandı.

"TERMAL KAMERALAR AKTİF KULLANILMALI, BAŞKA ANTALYA YOK"

Antalya'nın toplamda 640 kilometrelik geniş bir sahil şeridine sahip olduğunu belirten İzzet Ünlü, bölgede deniz dibi ve çevre temizliği çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti. Sahillerin korunması için teknolojik imkanlardan da yararlanılması gerektiğini vurgulayan Ünlü, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Belediyelerin sahilleri izlemek için kullandığı termal kameralar mevcut. Bu kameralar aracılığıyla sahiller daha kontrollü ve dikkatli bir şekilde gözetlenebilir, caydırıcı önlemler artırılabilir. Plajlarımızın ve denizimizin temiz kalması hayati önem taşıyor çünkü başka bir Antalya yok. Tüm halkımızı bu konuda daha bilinçli olmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz." (DHA)