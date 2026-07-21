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Piyanisti 'gürültü yapıyorsun' deyip bıçakladı annesini de öldürdü! Isparta'da komşu dehşeti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada, 20 yaşındaki komşuları N.Y. tarafından bıçaklanan 59 yaşındaki Yüksel Uçar hayatını kaybetti, 38 yaşındaki kızı Çilem Çağlar ağır yaralandı. N.Y. komşu polis tarafından gözaltına alındı.

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Piyanisti 'gürültü yapıyorsun' deyip bıçakladı annesini de öldürdü! Isparta'da komşu dehşeti
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Isparta’nın Eğirdir ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada, komşuları N.Y. (20) tarafından bıçaklanan Yüksel Uçar (59) hayatını kaybetti, kızı Çilem Çağlar (38) ağır yaralandı. N.Y. komşu polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Hamam Mahallesi’nde meydana geldi. N.Y. ile komşuları piyanist Çilem Çağlar ve annesi Yüksel Uçar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.Y. bıçakla Çilem Çağlar ve annesi Yüksel Uçar'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Piyanisti 'gürültü yapıyorsun' deyip bıçakladı annesini de öldürdü! Isparta'da komşu dehşeti - Resim : 1

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YARALI ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yüksel Uçar doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Çilem Çağlar ise tedavisinin devamı için Isparta'ya sevk edildi.

Polis, şüpheli N.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. N.Y. ilk ifadesinde, gürültü nedeniyle Çilem Çağlar ve Yüksel Uçar ile tartıştıklarını, ardından bıçakladığını söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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