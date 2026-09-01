Pişkinliğin böylesi: 10 dakika önce çaldığı çantayı "Gelinim beğenmedi" diyerek iade etmeye kalktı

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"BEN DOLANDIRICI MIYIM?" DEYİP ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Kadının elinde hiçbir fiş ya da fatura olmamasından şüphelenen mağaza sahibinin anne ve babası, durumu netleştirmek için oğulları Mikail Aslan’ı telefonla aradı. Aslan’ın "Ürünü mağazaya daha yeni getirdim, tanıtım videosunu bile dün akşam yükledim. Satın almış olması imkansız" demesi ve mağazadaki diğer kardeşin de satışı doğrulamaması üzerine güvenlik kameraları geriye sarıldı.

Kayıtlarda kadının saat 20.54’te çantayı çalıp çıktığı net bir şekilde görüldü. Yakalanacağını anlayan kadının ise suçluluk duymak yerine mağaza sahiplerine çıkışarak, "Ben hırsız mıyım, dolandırıcı mıyım? Niye inanmıyorsunuz, sattığınız malın arkasında neden durmuyorsunuz?" diyerek üste çıkmaya çalışması dikkat çekti.