Pişkinliğin böylesi: 10 dakika önce çaldığı çantayı "Gelinim beğenmedi" diyerek iade etmeye kalktı
İstanbul Kağıthane'de kapı önünden çaldığı çantayla 10 dakika sonra içeri girip "Gelinim beğenmedi, paramı verin" diyen kadın pes dedirtti. Suçüstü yakalanınca direnen şüpheli, çıkan kargaşada esnafın elinden kaçarak kayıplara karıştı.
Akıllara durgunluk veren olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 20.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Mağazanın önüne gelen bir kadın, kasanın boş olduğunu ve dükkandakilerin meşguliyetini fırsat bilerek kapı girişindeki çantalardan birini aldı ve içeriye hiç adım atmadan oradan uzaklaştı.
Asıl şaşkınlık ise olaydan yaklaşık 10 dakika sonra yaşandı. Saatler 21.03’ü gösterdiğinde aynı kadın, az önce kapı önünden aldığı çantayla bu kez mağazanın içine girdi. Çantayı dün satın aldığını ancak gelininin beğenmediğini öne süren kadın, nakit para iadesi talep etti.
"BEN DOLANDIRICI MIYIM?" DEYİP ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞTI
Kadının elinde hiçbir fiş ya da fatura olmamasından şüphelenen mağaza sahibinin anne ve babası, durumu netleştirmek için oğulları Mikail Aslan’ı telefonla aradı. Aslan’ın "Ürünü mağazaya daha yeni getirdim, tanıtım videosunu bile dün akşam yükledim. Satın almış olması imkansız" demesi ve mağazadaki diğer kardeşin de satışı doğrulamaması üzerine güvenlik kameraları geriye sarıldı.
Kayıtlarda kadının saat 20.54’te çantayı çalıp çıktığı net bir şekilde görüldü. Yakalanacağını anlayan kadının ise suçluluk duymak yerine mağaza sahiplerine çıkışarak, "Ben hırsız mıyım, dolandırıcı mıyım? Niye inanmıyorsunuz, sattığınız malın arkasında neden durmuyorsunuz?" diyerek üste çıkmaya çalışması dikkat çekti.
"ALLAH'INDAN BULSUN" DEYİP BIRAKTILAR
Hırsızlığın görüntülerle belgelenmesi üzerine kadın mağazadan kaçmaya çalıştı. Anne ve baba hızla müdahale ederek kadını yakaladı ve polisin gelmesini beklemek üzere içeri aldı. Ancak dükkan içinde hırçınlaşarak direnen kadın, annenin elinden kurtularak yeniden sokaklara doğru koştu. Peşinden koşan baba da bir süre sonra kadını yakalayamayarak takibi bıraktı. Şüpheli, geride büyük bir mağduriyet ve şaşkınlık bırakarak kayıplara karıştı.
Yaşanan trajikomik olayı ve sokaktaki denetimsizliğin getirdiği çaresizliği anlatan iş yeri sahibi Mikail Aslan, süreci şu sözlerle aktardı:
"Bir ablamız mağazamıza geliyor. Kasanın müsait olmadığını görünce girişte çantalardan birini alıp direkt dışarı çıkıyor. Ondan sonra 21.03-21.05 arasında tekrar mağazamıza gelerek, 'Bu çantayı ben aldım. Dün aldım. Fakat gelinim beğenmedi' diyor. Hiçbir şekilde elinde fiş aldığına dair bir belge yok. O sırada mağazada bulunan annemle babam beni arıyorlar. 'Sen sattın mı' diyorlar. Ben de 'Ürünü yeni getirdim. Dahası videosunu bile dün akşam yükledim. Yani imkansız onu alması' dedim. Diğer küçük kardeşim duruyordu, onu aradılar, o da 'Yok' dedi. Ardından babam kamera kayıtlarına bakmamızı istedi.
Kayıtlara baktık; 20.54'te ablamız geliyor, ürünü alıyor, çıkıp gidiyor. Sonra mağazaya gelip bizimkilere kem küm etmeye başlıyor: 'İşte ben hırsız mıyım, dolandırıcı mıyım, sattığınız malın arkasında neden durmuyorsunuz' diyor. Kamera kayıtlarında çaldığı ispatlanınca hemen kaçmaya çalışıyor. Annem ve babam polis gelmesini beklemek için tutup içeri alıyor. Abla birazcık hırçın olduğu için annem bırakıyor, babam peşinden koşuyor. Bu sefer babam da 'Allah’ından bulsun' deyip bırakıyor." (DHA)