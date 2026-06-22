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Halk TV Türkiye Piknikte kadın katliamı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren erkek her yerde aranıyor!

Piknikte kadın katliamı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren erkek her yerde aranıyor!

Pikniğe giden Zahide S. ile Davut S. arasında çıkan tartışma katliamla sonlandı. Eşi Zahide S.'yi bıçaklayarak öldüren Davut S. olay yerinden kaçtı. İki çocuk annesi kadın defnedilirken katil koca her yerde aranıyor.

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Piknikte kadın katliamı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren erkek her yerde aranıyor!
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Türkiye'de kadınlar ve çocuklar hiçbir yerde güvende değil. Bu defa kadın cinayetinin adresi Ankara oldu. Zahide S. (46) ile eşi Davut S., Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'ndeki bahçelerine piknik yapmak için gitti. Çift arasından bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Piknikte kadın katliamı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren erkek her yerde aranıyor! - Resim : 1

Cani koca Davut S. eşini bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İki çocuk annesi Zahide S.'den haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Zahide S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ!

Yakınları Davut S.'nin psikolojisinin bozuk olduğunu iddia etti. Davut S.'nin daha önce de eşini darbettiğini ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Piknikte kadın katliamı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren erkek her yerde aranıyor! - Resim : 3

KADIN DEFNEDİLDİ, KATİL KOCA ARANIYOR

Zahide S., öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Eşini katlettikten sonra kaçan Davut S.'yi yakalamak için ekipler çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Kadın Cinayetleri
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