Piknikte kadın katliamı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren erkek her yerde aranıyor!

Türkiye'de kadınlar ve çocuklar hiçbir yerde güvende değil. Bu defa kadın cinayetinin adresi Ankara oldu. Zahide S. (46) ile eşi Davut S., Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'ndeki bahçelerine piknik yapmak için gitti. Çift arasından bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Cani koca Davut S. eşini bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İki çocuk annesi Zahide S.'den haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Zahide S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ!

Yakınları Davut S.'nin psikolojisinin bozuk olduğunu iddia etti. Davut S.'nin daha önce de eşini darbettiğini ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

KADIN DEFNEDİLDİ, KATİL KOCA ARANIYOR

Zahide S., öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Eşini katlettikten sonra kaçan Davut S.'yi yakalamak için ekipler çalışma başlattı. (DHA)