Piknik masasına ayı dadandı: Masadaki yiyecekleri tek tek yedi

Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı’nda piknik yapan bir grup, aniden yanlarına gelen bir bozayı görünce alandan uzaklaşmak zorunda kaldı. Bozayının piknik masasındaki yiyecekleri rahat tavırlarla yediği o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

AYIYI GÖRÜNCE GÜVENLİ BÖLGEYE GEÇTİLER

Olay, yaban hayatı ve doğal güzellikleriyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı’nın Halvori mevkisinde yaşandı. Bölgede piknik yapan arkadaş grubu, bir anda karşılarında bozayıyı gördü.

Hayvanın kendilerine doğru yaklaşması üzerine güvenliklerini tehlikeye atmak istemeyen grup, masayı bırakarak hızla bölgeden uzaklaştı.

MASAYI KENDİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Piknik masasının yanına kadar gelen bozayı, masanın üzerindeki yiyecekleri yemeye başladı. Karın doyurduktan sonra bir süre daha etrafta dolanan ayı, daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Bu sıra dışı ve korku dolu anlar, piknikçilerden Dilan Cömert tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı. Görüntülerde ayının sakin bir şekilde masadaki yiyecekleri tüketmesi ve çevrede tur atması yer aldı. (DHA)