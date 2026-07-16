Peş peşe iki yangın: Aynı daire saatler içinde ikinci kez yandı

Hopa ilçesine bağlı Sundura Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında, saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Muhammet Topaloğlu'na ait olduğu ve kiracısının o sırada il dışında bulunduğu öğrenilen daireden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve kısa sürede söndürdü.

EKİPLER AYRILDIKTAN SONRA İKİNCİ ŞOK

İtfaiye ekiplerinin müdahalesini tamamlayıp bölgeden ayrılmasından yaklaşık 3 saat sonra, saat 05.30 sıralarında aynı daireden yeniden yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredekilerin tekrar ihbarda bulunması üzerine olay yerine dönen itfaiye ekipleri, yeniden başlayan yangına ikinci kez müdahale ederek alevleri etkisiz hale getirdi.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Saatler içinde aynı adreste üst üste iki kez çıkan yangınlar sonucunda, dairede büyük çapta maddi hasar oluştu ve ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)