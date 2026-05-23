İzmir, Foça'da ormana yakın bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan yavru tilki, duyarlı bir vatandaş tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Vücudu tamamen kenelerle kaplı, şiddetli enfeksiyon ve kan paraziti bulunan yavru tilkinin yaşama şansı düşük görülüyordu. Bir aylık yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuşan tilki doğaya salındı.

OTRUACAK HALİ BİLE YOKTU

Tedaviyi gerçekleştiren veteriner hekim Kutlu Dayıoğlu, tilkinin kliniğe geldiğinde kasları eriyecek kadar zayıf olduğunu, yemek yemediğini ve su içmediğini anlattı.

"Sinekleri bile kovalayamayacak derecede kötü durumdaydı. Yaptığımız kan tahlilleri sonucunda şiddetli anemi, enfeksiyon ve kan paraziti teşhisi koyarak tedaviye başladık."

HER GÜN ÜÇ ÖĞÜN BESLENDİ

Dayıoğlu, tilkinin bir ay boyunca günde üç kez farklı gıdalarla beslendiğini, düzenli olarak damar içi serum, antibiyotik, vitamin ve aminoasit tedavisi uygulandığını belirtti. Anüs bölgesinde de kurtlanma tespit edilen tilkiye kapsamlı bir tedavi programı uygulandı.

ISIRMA ATAKLARI İYİLEŞMENİN HABERCİSİ OLDU

Dayıoğlu, tedavinin ilerleyen günlerinde tilkinin davranışlarındaki değişimin en sevindirici işaret olduğunu söyledi.

"İlk başlarda ağzını zor açtığımız, zorla beslediğimiz tilki iyileştikçe ısırma atakları ve kaçma denemelerine başladı. Bu durum bizim için zorluk oluştursa da iyileştiğinin göstergesi olduğu için mutlulukla karşıladık. Geçtiğimiz gün tilki yavrusunu sağlıklı şekilde ormana bıraktık, özgürlüğüne kavuştu."

