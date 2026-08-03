Pazarda meyve seçti diye başına kalasla vuruldu! Kafasına 10 dikiş atılan kadın o anları anlattı

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Yıkılkan ile pazar esnafı Selahattin Ş. (55) arasında armut seçme nedeniyle tartışma başladı. Yıkılkan’ın tezgahtaki ürünleri seçerken zarar verdiğini iddia eden esnaf, "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek müdahalede bulundu. Sözlü sataşma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KÜFÜR EDİP TAHTA KALAS FIRLATTI: BAŞINA 10 DİKİŞ ATILDI

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine esnaf Selahattin Ş., kadına hakaret ve küfürler savurarak elindeki tahta kalası Nurcihan Yıkılkan’ın başına fırlattı. Başına aldığı sert darbeyle kanlar içinde kalan kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıkılkan hastaneye kaldırıldı; kafasında derin açılma tespit edilen kadının başına 10 dikiş atıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİR ANDA KAN REVAN İÇİNDE KALDIM"

Uğradığı saldırı sonrasında dehşet anlarını anlatan Nurcihan Yıkılkan, durumun vahamettini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben temizlik yapıyordum. 18.30-19.00 sıralarında annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor; engelli, ağzında da dişleri yok. 'Anne alacağım tamam' dedim. Evde de iş yapıyordum. O saatlerde pazara çıktım. Tezgâh vardı. Orada biraz çürük meyveler vardı. Anneme göre bakıyordum. Orada adam, 'Ne yapıyorsun' dedi. 'Abi böyle böyle, annemin gözleri görmüyor, dişleri yok ağzında. Olmuş armutlardan alacağım' dedim. 'Alamazsın' dedi. 'Abi lütfen' dedim. 'Senin anneni' diyerek küfür etti 'Alamazsın' dedi. Orada bir anda kafama vurdu. Ne olduğumu anlayamadım; kan revan içinde kaldım. Kadınların hali böyle mi olmalı. Bunların anneleri, babaları, çolukları, çocukları yok mu. Pazara gidemeyecek miyiz. Biz istediğimizi alamayacak mıyız?"