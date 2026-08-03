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Halk TV Türkiye Pazarda meyve seçti diye başına kalasla vuruldu! Kafasına 10 dikiş atılan kadın o anları anlattı

Pazarda meyve seçti diye başına kalasla vuruldu! Kafasına 10 dikiş atılan kadın o anları anlattı

Engelli annesine yumuşak meyve ararken pazar esnafının kalaslı saldırısına uğrayan 50 yaşındaki Nurcihan Yıkılkan’ın başına 10 dikiş atıldı. "Kanlar içinde kaldım" diyerek isyan eden kadını yaralayan esnaf tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan Nurcihan Yıkılkan ile pazar esnafı Selahattin Ş. (55) arasında armut seçme nedeniyle tartışma başladı. Yıkılkan’ın tezgahtaki ürünleri seçerken zarar verdiğini iddia eden esnaf, "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek müdahalede bulundu. Sözlü sataşma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Pazarda meyve seçti diye başına kalasla vuruldu! Kafasına 10 dikiş atılan kadın o anları anlattı - Resim : 1

KÜFÜR EDİP TAHTA KALAS FIRLATTI: BAŞINA 10 DİKİŞ ATILDI

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine esnaf Selahattin Ş., kadına hakaret ve küfürler savurarak elindeki tahta kalası Nurcihan Yıkılkan’ın başına fırlattı. Başına aldığı sert darbeyle kanlar içinde kalan kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıkılkan hastaneye kaldırıldı; kafasında derin açılma tespit edilen kadının başına 10 dikiş atıldı.

Pazarda meyve seçti diye başına kalasla vuruldu! Kafasına 10 dikiş atılan kadın o anları anlattı - Resim : 2

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pazarda meyve seçti diye başına kalasla vuruldu! Kafasına 10 dikiş atılan kadın o anları anlattı - Resim : 3

'Ürünlere zarar verdin' tartışmasının sonu kanlı bitti: Kadın başından yaralandı esnaf tutuklandı'Ürünlere zarar verdin' tartışmasının sonu kanlı bitti: Kadın başından yaralandı esnaf tutuklandı

"BİR ANDA KAN REVAN İÇİNDE KALDIM"

Uğradığı saldırı sonrasında dehşet anlarını anlatan Nurcihan Yıkılkan, durumun vahamettini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben temizlik yapıyordum. 18.30-19.00 sıralarında annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor; engelli, ağzında da dişleri yok. 'Anne alacağım tamam' dedim. Evde de iş yapıyordum. O saatlerde pazara çıktım. Tezgâh vardı. Orada biraz çürük meyveler vardı. Anneme göre bakıyordum. Orada adam, 'Ne yapıyorsun' dedi. 'Abi böyle böyle, annemin gözleri görmüyor, dişleri yok ağzında. Olmuş armutlardan alacağım' dedim. 'Alamazsın' dedi. 'Abi lütfen' dedim. 'Senin anneni' diyerek küfür etti 'Alamazsın' dedi. Orada bir anda kafama vurdu. Ne olduğumu anlayamadım; kan revan içinde kaldım. Kadınların hali böyle mi olmalı. Bunların anneleri, babaları, çolukları, çocukları yok mu. Pazara gidemeyecek miyiz. Biz istediğimizi alamayacak mıyız?"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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