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Halk TV Türkiye Pazar yerinde skandal: Kadınları gizlice çeken erkek yakalandı!

Pazar yerinde skandal: Kadınları gizlice çeken erkek yakalandı!

Edirne'de kurulan halk pazarında cep telefonuyla kadınların izinsiz görüntülerini kaydeden İran uyruklu TIR şoförü, esnafın ve zabıtanın dikkati sayesinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Pazar yerinde skandal: Kadınları gizlice çeken erkek yakalandı!

Edirne'deki Balkan Pazarı'nda alışveriş yapan kadınları cep telefonuyla gizlice görüntüleyen İran uyruklu bir TIR şoförü yakalandı. Durumu fark eden bir kadının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Pazar yerinde skandal: Kadınları gizlice çeken erkek yakalandı! - Resim : 1

Edirne’de her hafta cuma günleri kurulan ve yoğun ilgi gören Balkan Pazarı’nda bugün skandal bir olay yaşandı. Pazar yerinde alışveriş yapan kadınların cep telefonuyla izinsiz şekilde görüntülerinin çekildiğini fark eden vatandaşlar duruma anında müdahale etti.

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ESNAF VE ZABITA EL ELE VERDİ

Pazarda dolaştığı sırada bir kişinin kendisini ve çevredeki diğer kadınları gizlice kaydettiğini fark eden bir kadın, durumu hemen pazar esnafıyla paylaştı. Duyarlı esnafın da desteğiyle yakalanan şüpheli, Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek pazar yerindeki müdüriyet binasına götürüldü.

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POLİS GÖZALTINA ALDI

Gizlice görüntülendiğini belirten kadının şikayetçi olması üzerine pazar yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kimlik kontrolünde İran uyruklu bir TIR şoförü olduğu belirlenen R.E., ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin suç delili teşkil eden cep telefonuna ise polis tarafından el konuldu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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