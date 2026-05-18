Patti Smith İstanbul konserinde gözyaşlarını tutamadı!

Rock müziğin efsane isimlerinden Patti Smith, 10 yıl aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. “Punk müziğin vaftiz annesi” olarak anılan efsane şarkıcı, konser boyunca hem performansı hem de verdiği mesajlarla dikkat çekti.

T24'ün haberine göre, İnsan hakları konularındaki duyarlılığıyla bilinen Smith, sahnede seslendirdiği “Peaceable Kingdom” (Huzurlu Bir Krallık) şarkısını savaş mağduru çocuklara adadı.

"Filistin çocukları, Lübnan çocukları, İran çocukları, Sudan çocukları… Dünyanın çocukları için..." diyen Smith, parçanın giriş bölümünde gözyaşlarını tutamadı.

RACHEL CORRIE İÇİN YAZDI

Smith’in seslendirdiği “Peaceable Kingdom” şarkısı, 2003 yılında Gazze'de hayatını kaybeden ABD’li aktivist Rachel Corrie için yazıldı. Corrie, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasını engellemeye çalışırken İsrail’e ait askeri buldozerin altında kalarak yaşamını yitirmişti.