Patron sendikaya üye olan işçileri kaçırmaya çalıştı

Trabzon'un Hekimoğlu ilçesinde faaliyette olan Hekimoğlu Demir Döküm fabrikasındaki ağır çalışma koşulları nedeniyle TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal Sendikası'na üye olan işçiler, işletme sahiplerinin tehditleriyle karşı karşıya kaldı.

Sendikalaşma sonrası işçiler işten çıkarılırken bazı işçilerin de işletme sahipleri tarafından zorla ormanlık alana götürülmeye çalışıldığı iddia edildi.

SENDİKA KARŞITI PATRON İŞÇİLERİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre 40 bin ila 60 bin TL arasında ücret alan, Hekimoğlu Demir Döküm Fabrikası'nda çalışan yüzün üzerinde işçi; uzun çalışma saatleri, zorunlu fazla mesailer ve kötü çalışma koşulları nedeniyle Türk Metal Sendikası'na üye oldu.

Sendikalaşmaya karşı olan işletme sahibinin, işçilerin e-Devlet şifrelerini alarak onları sendikadan istifa etmeye zorladığı öne sürüldü.

Ayrıca 20 işçi de sendika üyesi olduğu için işten çıkarıldı. Yapılanların bununla da kalmadığı görüldü. İddiaya göre 2 işçi, patron tarafından sendikaya üye oldukları gerekçesiyle zorla alıkonulmaya çalışıldı.

"BAĞIRMASAM BENİ DE KAÇIRACAKLARDI"

Fabrikada beş yıldır elektrik bakım işçisi olarak çalışan Halil Güner ise iki işçinin kaçırıldığını, arkadaşları yanında olmasaydı kendisinin de kaçırılacağını söyledi.

16 Temmuz Perşembe günü saat 14.00 sularında bazı kişilerin iki işçiyi zorla araçlara bindirerek fabrika dışındaki ormanlık ve dağlık bir alana götürdüğünü anlatan Güner; işçilerin burada sendikadan istifa etmeleri için sözlü tehditlere maruz bırakıldığını, işçilerden birinin cep telefonunun ise dereye atıldığını söyledi. Güner, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Sendikalaşma çalışmalarımızla ilgili arkadaşlarımın yanına giderken fabrikanın güvenlik noktasından geçtiğim esnada orada bulunan siyah renk Mercedes Sprinter marka araçtan, ismini sonradan öğrendiğim Tolga Kaya isimli şahıs inerek bana ‘Karşı fabrikada arıza var. Araca bin, hemen oraya gideceğiz’ dedi. Fabrika aktif olarak çalışmadığı için durumdan şüphelendim ve araca binmek istemedim. Beni daha önce dağlık alana götürülen arkadaşlarım uyarmıştı.

Direndim, binmek istemedim. İki kişiydiler; biri indi, kolumdan çekti, kollarımı morarttılar. Fabrikanın güvenlik noktasından 100 metre aşağıdaki arkadaşlarıma ‘Gelin, beni kaçırıyorlar!’ diye bağırdım. Onlar koşup gelerek beni ellerinden kurtardılar. Karakola gidip bu iki kişi hakkında şikâyetçi oldum."

Halil Güner; fabrikanın havalandırmasının yetersiz olduğunu, içerisinin aşırı sıcak ve tozlu olduğunu, bu ortam sebebiyle de fabrikanın insan sağlığını hiçe saydığını söyledi.

Fabrikadaki çalışma koşullarının insan sağlığını hiçe saydığını belirten Güner; yetersiz havalandırma, aşırı sıcak ve tozlu ortam nedeniyle iş güvenliğinin bulunmadığını vurgulayarak iş kazası geçiren işçilerin kendi imkanlarıyla tedavi olduklarını anlattı.

İŞLETME SAHİBİ SESSİZ

Hekimoğlu Demir Döküm ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Güner’in şikâyetine rağmen yargıdan henüz bir adım gelmedi.