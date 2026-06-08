Patron kokainden tutuklandı işçi 10 ay gemide esir kaldı! Basına konuşunca kurtuldular

İspanya güvenlik birimleri, 7 Ocak 2026 tarihinde Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyreden ‘UNITED S’ isimli kuru yük gemisine operasyon düzenledi ve gemide 10 ton kokain ele geçirdi. Soruşturmanın Türkiye ayağı kapsamında 17 Ocak 2026’da yapılan operasyonda, aralarında ‘AZRA C’ isimli geminin sahibinin de bulunduğu 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından, Ağustos 2025’ten itibaren arıza sebebiyle İstanbul Zeytinburnu açıklarında demirli halde bulunan ‘AZRA C’ gemisi sahipsiz kaldı ve işletimi durdu. Tanker niteliği taşıması ve olası emniyet riskleri barındırması gerekçesiyle geminin limana yanaşmasına da izin verilmedi.

DENİZCİLİK KURALLARI İŞÇİLERİ BAĞLADI: KİMSE BİZE YARDIM ETMİYOR

Denizcilik kuralları uyarınca geminin tamamen boş bırakılamaması ve acil durumlara müdahale edebilecek asgari personelin gemide bulunma zorunluluğu, içerideki personelin ayrılmasına engel oldu. Bu kural gerekçe gösterilerek Arpit Kumar (3. Kaptan), Tippana Kondando Rao (Kaynakçı), Amod Kumar Singh (Süvari-1. Kaptan) ve Mool Chand Maurya (Yağcı) isimli 4 mürettebatın gemiyi terk etmesine aylar boyunca izin verilmedi.

Aylarca gemide mahsur kalan denizciler, telsiz üzerinden yaptıkları çağrılarda durumlarını şu sözlerle ifade etti:

"Çaresiziz. Kimse bize yardım etmiyor. Bu şekilde daha fazla hayatta kalamayız, burada öleceğiz."

HABER BASINA YANSIYINCA BAKANLIK TALİMATI GELDİ

Gemi güvenliğini sağlamak için görevlerini sürdüren ve karaya ayak basamayan işçilerin durumu, geçtiğimiz çarşamba günü Hürriyet gazetesinin "10 aydır gemide mahsur kaldılar" haberiyle birinci sayfadan gündeme taşındı. Denizcilerin seslerini basın aracılığıyla duyurmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu devreye girdi. Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla hızlanan sürecin sonunda, gemide kalan son 4 mürettebat önceki gün geminin filikası kullanılarak karaya çıkarıldı.

'TAKİP ETTİK' AÇIKLAMASI VE EVE DÖNÜŞ SÜRECİ

Tahliye edilen denizciler, resmi işlemlerinin yapılması amacıyla Hindistan Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildi. 4 denizci, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönecek.

İşçiler aylarca yardım çağrısı yaparken, Bakanlık yetkilileri tahliyenin ardından Hürriyet'e verdikleri demeçte süreci baştan beri yönettiklerini savundu. Yetkililer, gemideki personelin durumunun Denizcilik Genel Müdürlüğü ve İstanbul Liman Başkanlığı tarafından süreç boyunca yakından takip edildiğini, mürettebata düzenli olarak kumanya ve temel yaşam malzemesi desteği sağlandığını ifade etti. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki tahliye operasyonu; İstanbul Liman Başkanlığı, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Hindistan Başkonsolosluğu’nun ortak çalışmasıyla tamamlandı.

Mürettebatın 10 ay sonra tahliye edilmesinin ardından, içi tamamen boşalan ve sahipsiz kalan geminin güvenliğini ise Kıyı Emniyeti devraldı.