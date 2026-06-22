Pastanede gaz sızıntısı! 6 işçi hastaneye kaldırıldı, 4 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Eyüpsultan’da bir pastanenin bodrum katındaki imalathanede meydana gelen doğal gaz kaçağı nedeniyle 6 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun gaz kokusu ve sızıntı riski sebebiyle 4 katlı bina tedbir amacıyla tamamen tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Rami Yenimahalle Mahallesi Mazharbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pastanenin imalathane bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bodrum kattaki imalathanede çalışan bir kadın işçi, gazdan etkilenerek yarı baygın halde kendisini dışarıya attı.

Çevredekilere içeride doğal gaz kaçağı olduğunu söyleyerek yardım isteyen kadının uyarısı üzerine mahalle sakinleri hemen harekete geçti.

MAHALLELİ BODRUM KATA İNEREK İŞÇİLERİ KURTARDI

Kadın çalışanın içeride başka işçilerin de olduğunu belirtmesi üzerine çevredeki esnaf ve vatandaşlar bodrum kata indi. Yoğun gaz kokusunun hakim olduğu imalathaneden, sızıntıdan etkilendiği anlaşılan 5 işçi daha vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve İGDAŞ ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, gazdan etkilenen 6 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri inceleme başlatırken, 4 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

GÖRGÜ TANIĞI UĞUR OK: BAYGINLARDI, İÇERİ GİRİP ARKADAŞLARI ÇIKARDIK

Gazdan etkilenenlere yardım eden Uğur Ok, şu ifadeleri kullandı:

"Bizde burada esnafız. Burada ki arkadaşları gördük. Yerde yatıyorlardı, müdahale ettik. Ambulansı aradık. Doğal gaz zehirlenmesi ya da klima gazı zehirlenmesi olabilir. Bizde tam olarak bilmiyoruz. Çalışanların birkaç tanesi kendisini dışarı atmıştı, baygınlardı. O arkadaşlar içeride başkalarının da olduğunu söyleyince mahalleli olarak aşağıya indik. diğer arkadaşları da çıkarttık. Şuanda kendilerine geldiler, konuşuyorlardı. Yine de tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldılar." (DHA)