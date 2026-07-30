Partisini kapatma kararının ardından Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ağırladı.

Partisini kapatma kararı alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezine geldi.

Parti çalışanları tarafından kapıda karşılanan Davutoğlu, çalışanlarla tokalaştı. Çalışanlara "Siz daha gitmediniz mi" diyen Davutoğlu'na parti çalışanları "Siz buradayken biz de buradayız efendim" yanıtını verdi.

ARACINA KADAR UĞURLADI

Ahmet Davutoğlu'nun parti binasıa gelmesinden çok kısa bir süre sonra Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Gelecek Partisi genel merkezine geldi. İki lider ve heyetleri yaklaşıl bir saat görüştükten sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Balanı Ali Babacan'ı aracına kadar uğurladı.