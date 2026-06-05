Parolapara’ya dev operasyon: 22 milyondan 2.1 milyar TL’ye fırlayan para trafiği!

Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma operasyona dönüştü. Şirketin POS cihazları üzerinden işlem hacminin bir yılda 22 milyondan 2.1 milyar TL’ye fırladığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 3 ilde düğmeye basıldı.

İŞLEM HACMİ BİR YILDA 95 KATINA ÇIKTI

Soruşturmanın seyrini derinleştiren veriler TCMB’nin hazırladığı mali raporda yer aldı. Raporda, şirketin finansal hareketlerindeki olağan dışı yükseliş ve yapısal usulsüzlükler yer aldı.

Raporda, şirketin POS cihazları üzerinden geçen işlem hacminin 2023 yılında 22 milyon TL seviyesindeyken, 2024 yılında akılalmaz bir artışla yaklaşık 2,1 milyar TL’ye fırladığı tespit edildi.

Son TV'nin haberine göre şirketin yasal olarak bulundurması gereken asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği; Müşteri Tanıma (KYC) süreçleri, banka bildirimleri ve iç kontrol mekanizmalarında bilinçli ve sistematik açıklar bıraktığı belirlendi.

Mali analizler, bu devasa para trafiğinin örgütlü bir şekilde yürütülen 7258 Sayılı Yasa Dışı Bahis Kanunu'na muhalefet suçundan elde edilen gelirlerin aklanması yöntemi olduğunu ortaya koydu.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan ve örgütlü suç faaliyetine iştirak ettiği değerlendirilen şüpheliler, uzun süredir adli tedbir kararlarıyla izleniyordu. Teknik takibin tamamlanmasının ardından emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'daki belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

Aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu, haklarında adli tedbir kararı olan 26 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve suç unsurlarına el konuldu.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Yakalama kararı uygulanan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ederken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın tüm boyutlarıyla ve derinlemesine sürdürüldüğünü bildirdi.