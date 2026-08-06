Parmağında iğneyle taburcu ettiler! Mağdur işçiden hastaneye dev tazminat davası

İstanbul’da yaşayan ve konfeksiyon sektöründe ütücü olarak çalışan 31 yaşındaki Azerbaycan vatandaşı Tavakkul I., 8 Ekim 2025 tarihinde bir iş kazası geçirdi. İddiaya göre, Tavakkul I.’nın parmağına saplanan iğne, parmak içerisinde kalarak kemiğe kadar ilerledi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre ciddi ağrı şikayeti yaşayan işçi, tedavi amacıyla Sultangazi’de bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan incelemelerde parmak içerisinde yabancı bir cisim tespit edildi ve durumun cerrahi müdahale ile giderilebileceği bilgisi Tavakkul I.’ya iletildi.

İĞNE ÇIKARILAMADAN TABURCU EDİLDİ

İddiaya göre gerçekleştirilen cerrahi müdahaleye rağmen iğne çıkarılamadı. Tavukkul I., müdahalenin ardından parmağının içindeki iğne ile birlikte hastaneden taburcu edildi.

Taburcu edilmesinin ardından sağlık durumu daha da kötüleşen Tavukkul I.’nın parmağı, yaşanan şiddetli ağrılarla birlikte kapanmaz hale geldi.

34 GÜN SONRA AYNI ŞİRKETİN BAŞKA HASTANESİNDE AMELİYAT EDİLDİ

Durumunun ağırlaşması üzerine Tavakkul I., çalışma gücünü kaybettiğini ve parmağını kaybetme korkusu yaşadığını belirterek durumu hastane yönetimine bildirdi. Hastane yönetimi, hastayı kendi bünyelerinde faaliyet gösteren başka bir sağlık kurumuna yönlendirdi.