Parkta elleri kanlı yakalandı: Anne ve babasını öldürmüş

Konya’nın Meram ilçesinde, hukuk fakültesinde eğitim gören bir genç, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yapan anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Kan donduran cinayet, polisin parkta gerçekleştirdiği rutin devriye sırasında ortaya çıktı.

PARKTA ELLERİ KAN İÇİNDE OTURURKEN YAKALANDI

Olay, saat 13.00 sıralarında Meram ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Bölgede devriye görevi yürüten emniyet güçleri, parktaki bir bankta elleri kanlı şekilde oturan genç bir adamı fark etti.

İTİRAF ETTİ

Şüpheli tavırlar sergileyen gencin yanına giden ekipler, durumundan şüphelenerek sorular sormaya başladı. Yapılan kimlik kontrolünde hukuk fakültesi öğrencisi olduğu belirlenen Cihan Dinçer, polisin soruları üzerine anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Katil zanlısı gencin olayı gerçekleştirdiğini tarif ettiği Benekli Sokak’taki 2 katlı evin giriş katına giden polis ekipleri, kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı.

İtfaiyenin yardımıyla içeri giren ekipler, evde korkunç bir manzara ile karşılaştı. İçeride, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler Nazife ve Gökhan Dinçer çiftinin cansız bedenleri bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)