Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Parkta akılalmaz olay: 'Yan baktın' dedi, bıçakladı

Parkta akılalmaz olay: 'Yan baktın' dedi, bıçakladı

İstanbul'da bir parkta oturan Muharrem Ç. yanına gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Olay anı kameraya anbean yansırken saldırganın ifadesinde "Bana yan baktı" dediği öğrenildi.

Son Güncelleme:

İstanbul-Kasımpaşa'da 11 Mayıs Pazartesi yaşanan olay akıllara durgunluk verdi.

Parkta bankta oturan Muharrem Ç.'nin yanına siyah giyimli bir kişi geldi. Şahıs yaklaşık 1 dakika sonra cebindeki bıçağını çıkardı ve Muharrem Ç.'yi karnından bıçakladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu esnada bıçaklı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Son Dakika | İlahiyat hocasının tecavüzünden kaçan öğrenci erkek çıktıSon Dakika | İlahiyat hocasının tecavüzünden kaçan öğrenci erkek çıktı

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Muharrem Ç., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Muharrem Ç.’nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Parkta akılalmaz olay: 'Yan baktın' dedi, bıçakladı - Resim : 2

3 SUÇ KAYDI VAR

Polis ekipleri, şüphelinin Batuhan A. olduğunu tespit etti. Batuhan A., Camiikebir Mahallesi’nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Şüphelinin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelinin, Muharrem Ç.’nin yanına oturduktan kısa süre sonra onu bıçaklayıp olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Parkta akılalmaz olay: 'Yan baktın' dedi, bıçakladı - Resim : 3

'YAN BAKTI'

Emniyete götürülen Batuhan A.’nın ifadesinde, bankta yanına oturduğu Muharrem Ç.’yi kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan A. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Saldırı İstanbul
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro