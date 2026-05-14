Parkta akılalmaz olay: 'Yan baktın' dedi, bıçakladı

İstanbul-Kasımpaşa'da 11 Mayıs Pazartesi yaşanan olay akıllara durgunluk verdi.

Parkta bankta oturan Muharrem Ç.'nin yanına siyah giyimli bir kişi geldi. Şahıs yaklaşık 1 dakika sonra cebindeki bıçağını çıkardı ve Muharrem Ç.'yi karnından bıçakladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu esnada bıçaklı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Muharrem Ç., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Muharrem Ç.’nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 SUÇ KAYDI VAR

Polis ekipleri, şüphelinin Batuhan A. olduğunu tespit etti. Batuhan A., Camiikebir Mahallesi’nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Şüphelinin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelinin, Muharrem Ç.’nin yanına oturduktan kısa süre sonra onu bıçaklayıp olay yerinden kaçtığı belirlendi.

'YAN BAKTI'

Emniyete götürülen Batuhan A.’nın ifadesinde, bankta yanına oturduğu Muharrem Ç.’yi kendisine yan baktığı gerekçesiyle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan A. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)