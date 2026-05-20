Park halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde park halindeki bir otomobilden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, müdahale sırasında araçta meydana gelen patlamalar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

PARK HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLADI

Akşam saatlerinde Abdurrahmangazi Mahallesi Güleryüz Caddesi'nde bulunan bir binanın açık otoparkında meydana gelen olayda, park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

MÜDAHALE EDİLİRKEN PATLAMALAR OLDU

Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, müdahale sırasında araçta patlamalar meydana geldi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)