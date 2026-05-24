Park halindeki cipe çarpan 17 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin yol kenarında park halindeki cipe çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç sürücü yaşamını yitirdi, motosiklette bulunan bir kişi ise yaralandı.

HASTANE ÖNÜNDE PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Feci kaza, saat 21.00 sıralarında Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi üzerinde, Şarkışla Devlet Hastanesi'nin hemen önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Muhammed Yavuz Polat'ın idaresindeki 58 AHN 992 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park edilmiş halde duran 58 HB 999 plakalı cipe çarptı.

SÜRÜCÜ KURTARILMADI

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Muhammed Yavuz Polat ile arkasında yolcu olarak bulunan Z.T. yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste hemen tedaviye alınan yaralılardan sürücü Muhammed Yavuz Polat, doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı Z.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)