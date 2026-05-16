Parası bile yetmedi! Kahve Dünyası, Starbucks'ı Bebek'teki meşhur yalısından kovdu

İstanbul’da kahve fiyatları ve sektördeki pazar payı rekabeti tüm hızıyla sürerken, devler liginde dengeleri tamamen değiştirecek, tarihi bir hamle gerçekleşti.

Türkiye kahve pazarının en güçlü yerli aktörlerinden Kahve Dünyası, küresel rakibi Starbucks’a karşı adeta bir "gayrimenkul savaşı" kazanarak, markanın 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Bebek’teki ikonik yalıyı ele geçirdi.

Yerli marka, dünya devinin yalıda kalabilmek için sunduğu tüm cazip teklifleri reddederek tahliye tebligatını gönderdi.

KÜRESEL DEV 20 YILLIK "KALBİNDEN" VURULUYOR

Haber Hürriyet’ten Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre, Global kahve zinciri Starbucks, 2003 yılında Türkiye pazarına giriş yaptığında en prestijli ve ilk şubelerinden birini Bebek'te açmıştı. İstanbul Boğazı’nın en dikkat çekici yapılarından biri olan tarihi yalının tamamında hizmet veren bu şube, yıllar içinde markanın sadece Türkiye'deki değil, dünya çapındaki en ikonik ve sembolik noktalarından biri haline geldi.

23 MİLYON DOLARLIK SESSİZ SEDASIZ OPERASYON

Ancak geçtiğimiz yıl, kahve dünyasından sessiz sedasız dev bir gayrimenkul satışı gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük kakao ve çikolata üreticilerinden biri olan ve bünyesinde Kahve Dünyası’nı da barındıran Altınmarka Grubu, bu tarihi yalıyı yaklaşık 23 milyon dolar bedelle satın aldı.

Bu hamleyle yerli üretici, Türkiye genelinde 800 şubesi bulunan dev rakibine karşı (kendisi 300 şubeyle mücadele ederken) "mal sahibi" sıfatıyla masaya oturma avantajını elde etti. Böylelikle, küresel rakibinin adeta kalbi olan mülkün yeni sahibi oldu.

Söz konusu tarihi yalı, daha önce ABD’de yaşamını sürdüren iş insanı Selçuk Karamanoğlu’na aitti. Bölgede geniş bir gayrimenkul ağına sahip olan Karamanoğlu ailesinin mülkleri arasında, yakın dönemde yaşanan uyuşturucu operasyonları sonrasında halen kapalı durumda bulunan ve Stay Grubu tarafından işletilen meşhur Bebek Oteli de yer alıyor.

STARBUCKS’IN TÜM TEKLİFLERİ REDDEDİLDİ

Yalının mülkiyetini devraldıktan sonra mevcut kira sözleşmesinin bitmesi için bir yıl boyunca bekleyen Altınmarka Grubu, kontrat süresinin dolmasıyla birlikte hamlesini yaptı. Şirket, Starbucks'a yıl sonunda yalıyı tamamen boşaltması yönünde resmi tebligat gönderdi.

Starbucks yönetimi, markaları için sembolik ve prestij açısından hayati öneme sahip bu lokasyonu kaybetmemek adına masaya çok yüksek kira artışları ve farklı iş birliği modelleri koysa da Altınmarka Grubu tüm bu cazip teklifleri kesin bir dille geri çevirdi.

KAHVE DÜNYASI TAŞINMAYACAK

Atılan bu büyük ve stratejik adıma rağmen, tarihi yalıya Kahve Dünyası taşınmayacak. Yerli marka, Bebek’in merkezinde yer alan mevcut kendi dükkanında hizmet vermeye devam edecek.

Starbucks’ın tahliyesinin ardından tamamen boşaltılacak olan tarihi yalının içi lüks bir gastronomi merkezine dönüştürülecek. 2027 yılı itibarıyla binanın her bir katı, alanında öncü farklı restoran zincirlerine kiralanacak ve böylece Boğaz hattına yepyeni, üst düzey bir lezzet konsepti kazandırılacak.