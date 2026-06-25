Para nakil aracı minibüs ile çarpıştı: 5'i çocuk 15 kişi yaralandı

Batman'da Aydın E. idaresindeki yolcu minibüsü ile Ömer B.'nin kullandığı bir bankaya ait para nakil aracı, çevre yolu Stadyum Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada; yolcu minibüsü sürücüsü Aydın E. ile araçta bulunan 5’i çocuk 12 yolcu ve para nakil aracındaki sürücü Ömer B. ile yanındaki görevli olmak üzere toplamda 15 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZADA YARALANAN 15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan 5'i çocuk olmak üzere toplamda 15 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)